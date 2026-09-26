Молдова и Объединённые Арабские Эмираты готовят соглашение о свободной торговле.

Республика Молдова и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) готовят подписание соглашения о свободной торговле, а власти Кишинёва намерены привлечь больше инвестиций из ОАЭ.

Об этом говорили вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой и его эмиратский коллега Абдулла ибн Заид Аль Нахайян во время встречи в Нью-Йорке, передает realitatea.md

Стороны обсудили развитие экономических отношений между двумя странами, а также сотрудничество в сфере туризма и информационных технологий. Соглашение о свободной торговле, известное как CEPA, находится на завершающей стадии подготовки и готовится к подписанию.

В ходе встречи также были подведены итоги сотрудничества последних лет. С сентября 2025 года граждане Республики Молдова и Объединённых Арабских Эмиратов могут путешествовать между двумя странами без виз. Кроме того, с марта 2026 года водительские удостоверения двух государств взаимно признаются и могут быть обменены при соблюдении определённых условий.

В октябре в Абу-Даби состоится первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Стороны также обсудили последние события на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость дипломатического диалога для обеспечения региональной стабильности и достижения устойчивого мира.

Михай Попшой также пригласил своего коллегу посетить Кишинёв, сообщили представители Министерства иностранных дел.