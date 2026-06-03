Молдова и Казахстан учредили деловой совет.

Платформа создана для укрепления диалога между деловыми кругами Республики Молдова и Республики Казахстан, результатом которого станет «выявление возможностей для сотрудничества и развития совместных торгово-инвестиционных проектов», передает logos-pres.md

«Нам необходимы прочные партнерские отношения, контакты между деловыми кругами и более эффективное использование торговых возможностей. Эта платформа может стать площадкой для диалога между компаниями, инвесторами и государственными учреждениями, чтобы хорошие идеи могли превратиться в проекты. Сельское хозяйство и пищевая промышленность – это области, в которых Республика Молдова имеет опыт, качественную продукцию и потенциал для сотрудничества. Мы открыты для развития экономических отношений с партнерами в Казахстане и поддержки инициатив, которые могут принести пользу производителям, экспортерам и инвесторам», – заявила министр Людмила Катлабуга.