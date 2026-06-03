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logos.press.md logologos
3 Июня 2026, 21:56
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Молдова и Казахстан учредили деловой совет

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга приняла участие в официальной церемонии запуска Молдавско-казахского делового совета, состоявшейся сегодня в Кишиневе.

Молдова и Казахстан учредили деловой совет.
Молдова и Казахстан учредили деловой совет.

Платформа создана для укрепления диалога между деловыми кругами Республики Молдова и Республики Казахстан, результатом которого станет «выявление возможностей для сотрудничества и развития совместных торгово-инвестиционных проектов», передает logos-pres.md

«Нам необходимы прочные партнерские отношения, контакты между деловыми кругами и более эффективное использование торговых возможностей. Эта платформа может стать площадкой для диалога между компаниями, инвесторами и государственными учреждениями, чтобы хорошие идеи могли превратиться в проекты. Сельское хозяйство и пищевая промышленность – это области, в которых Республика Молдова имеет опыт, качественную продукцию и потенциал для сотрудничества. Мы открыты для развития экономических отношений с партнерами в Казахстане и поддержки инициатив, которые могут принести пользу производителям, экспортерам и инвесторам», – заявила министр Людмила Катлабуга.

Источник
logos.press.md logologos
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