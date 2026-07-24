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logos.press.md logologos
24 Июля 2026, 10:00
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Молдавский рынок рекламы в 2025 году превысил 654 млн леев

При этом наибольший объем пришелся на интернет-рекламу — не менее 280 млн леев. Такие данные предоставил Совет по конкуренции РМ.

Meta и Google меняют рекламный рынок Молдовы.
Meta и Google меняют рекламный рынок Молдовы.

При этом регулятор указывает, что фактический объем онлайн-рекламы может быть выше официальной оценки. Причина — в отсутствии полной информации о доходах международных цифровых платформ, работающих на молдавском рынке без юридического присутствия в стране, передает logos-pres.md

Объем ТВ-рекламы увеличился на треть 

Телевизионная реклама заняла второе место по объему доходов. В 2025 году рынок составил 220,1 млн леев, увеличившись на 33% по сравнению с 2024 годом. 

По данным реестра поставщиков телевизионных медиауслуг, на конец 2025 года в Молдове были зарегистрированы 45 владельцев лицензий на вещание. Один поставщик имел неактивный статус, еще у двух деятельность была временно приостановлена. Пять телевизионных поставщиков сообщили об отсутствии доходов от рекламы. 

Для семи компаний рекламные поступления были единственным источником дохода, а еще для семи они обеспечивали от 89% до 99% общей выручки. В результате примерно для 32,6% активных телевизионных поставщиков реклама является главным или почти единственным источником финансирования. Совет по конкуренции отмечает, что такая зависимость повышает чувствительность части рынка к изменениям рекламного спроса. 

Радиореклама выросла на 19% 

Доходы радиостанций от рекламы в 2025 году достигли 46,9 млн леев, увеличившись на 18,75% за год. На конец 2025 года в стране были зарегистрированы 48 владельцев лицензий на радиовещание. В течение года на рынок вышли три новых поставщика. 

При этом восемь радиокомпаний сообщили о полном отсутствии рекламных доходов. 

Для одного поставщика реклама была единственным источником финансирования, а у четырех компаний она составляла от 89% до 99% общей выручки. Таким образом, примерно для 11,6% активных радиовещателей рекламные доходы являются главным или почти единственным источником финансирования. Это создает опасный прецедент и зависимость от рекламных денег. 

«Наружка» развивается за счет цифровых форматов 

Рынок outdoor несколько просел: объем рынка наружной рекламы в 2025 году составил 94,8 млн леев. Операторы продолжают развивать цифровые решения — LED-экраны и технологии DOOH (digital out-of-home, цифровая наружная реклама). 

Наибольшая площадь рекламных конструкций сосредоточена в Кишиневе: здесь сосредоточен более 11,2 тыс. кв. метров. 

За пределами столицы более-менее крупные объемы р рекламных площадей зарегистрированы в Дрокии — 1 956 кв. м, Унгены — 1 964 кв. м, Кагуле — 1 872 кв. м, Комрате — 1 536 кв. м и Бельцах — 1 339 кв. м. Аутсайдером рынка остается реклама в печатной прессе. Ее объем в 2025 году составил 12,1 млн леев. 

Google и Meta забирают основную часть онлайн-рекламы 

Главной особенностью цифрового сегмента остается высокая доля международных платформ. Согласно исследованию рынка СМИ Республики Молдова, около 65% доходов от интернет-рекламы приходится на Meta Ads и Google Ads. Еще около 30% занимают международные программатик-платформы, включая DV360, Admixer, Eskimi, Teads и Adform. 

На прямые размещения рекламы на местных интернет-ресурсах приходится около 5%. Совет по конкуренции отмечает, что цифровая реклама развивается благодаря росту числа пользователей онлайн-платформ и возможностям точного таргетинга рекламных кампаний. 

Одновременно регулятор указывает на сложности с мониторингом этого сегмента и определением всех участников рынка. По данным DataReportal, к концу 2025 года в Молдове насчитывалось около 1,88 млн пользователей социальных сетей. 

Крупнейшие платформы по числу пользователей: 

- TikTok — около 1,88 млн пользователей; 

- Facebook — около 1,5 млн пользователей; 

- Instagram — около 1,2 млн пользователей. 

По данным Kepios, в 2025 году число пользователей интернета в Молдове составляло около 2,4 млн человек. Количество пользователей социальных сетей выросло примерно на 532 тыс., или на 39,4%, по сравнению с концом 2024 года. 

За год увеличился и потенциальный рекламный охват платформ. Аудитория рекламы на Facebook выросла примерно на 150 тыс. пользователей (+11,1%), на Instagram — на 165 тыс. (+15,9%), а на TikTok — примерно на 329 тыс. (+21,2%). 

YouTube в Молдове имеет более 1 млн пользователей, а уровень проникновения платформы среди интернет-пользователей страны превышает 83%. 

При этом местные сайты сохраняют значительную аудиторию. По данным BATI и Gemius, в 2025 году 20 молдавских интернет-ресурсов ежемесячно посещали в среднем около 1,12 млн уникальных пользователей. За год они сформировали около 844,7 млн просмотров страниц. 

Выборы временно усилили спрос 

Совет по конкуренции связывает развитие рекламного рынка в 2025 году с несколькими факторами: цифровизацией, изменением потребления медиаконтента и парламентскими выборами, которые временно увеличили спрос на рекламные услуги. 

Крупнейшими заказчиками рекламы остаются компании розничной торговли, телекоммуникационного сектора, банковской и финансовой сферы, фармацевтические компании, автомобильный бизнес, HoReCa, медицинские организации и производители товаров повседневного спроса. 

Значительную часть рынка также формируют социальные кампании, реализуемые при участии международных игроков.

Источник
logos.press.md logologos
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