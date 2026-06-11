theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
11 Июня 2026, 17:17
96
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдавские региональные бренды, рецепты и ремесла получат международную защиту

Парламент Молдовы принял во втором чтении закон, который регулирует регистрацию и юридическую защиту брендов, традиционных рецептов и ремесленных изделий.

Молдавские региональные бренды, рецепты и ремесла получат международную защиту.
Молдавские региональные бренды, рецепты и ремесла получат международную защиту.

Документ, как считают власти, обеспечит охрану торговых наименований отечественных товаров на внутреннем и международном рынках по стандартам ЕС, передает rupor.md

Документ полностью запрещает незаконное использование зарегистрированных торговых марок, их имитацию или созвучное упоминание, в том числе в переводе на другие языки или при добавлении оригинального продукта в качестве ингредиента. Оформлением прав на названия, признанием официальных групп производителей и международной регистрацией брендов займется Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI).

Закон вступит в силу 2 апреля 2027 года одновременно с обновленными нормами о товарных знаках, полностью заменив старые правила.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте