Молдавские региональные бренды, рецепты и ремесла получат международную защиту.

Документ, как считают власти, обеспечит охрану торговых наименований отечественных товаров на внутреннем и международном рынках по стандартам ЕС, передает rupor.md

Документ полностью запрещает незаконное использование зарегистрированных торговых марок, их имитацию или созвучное упоминание, в том числе в переводе на другие языки или при добавлении оригинального продукта в качестве ингредиента. Оформлением прав на названия, признанием официальных групп производителей и международной регистрацией брендов займется Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI).

Закон вступит в силу 2 апреля 2027 года одновременно с обновленными нормами о товарных знаках, полностью заменив старые правила.