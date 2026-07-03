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bani.md logobani
3 Июля 2026, 11:16
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MoldATSA планирует закупки на почти 500 миллионов леев до конца 2026 года

MoldATSA намерена до конца 2026 года осуществить закупки на сумму почти 496,2 миллиона леев, согласно скорректированному Генеральному плану закупок, утверждённому Советом администрации 21 мая 2026 года.

MoldATSA планирует закупки на почти 500 миллионов леев до конца 2026 года.
MoldATSA планирует закупки на почти 500 миллионов леев до конца 2026 года.

Крупнейшая инвестиция, предусмотренная документом, составляет 120 миллионов леев и предназначена для приобретения системы наблюдения за воздушным пространством (SUR) путём модернизации систем WAM (Wide Area Multilateration) и LAM (Local Area Multilateration). Процедура запланирована на вторую половину года, пишет bani.md

Другая закупка, оцениваемая в 56 миллионов леев, касается приобретения полностью автоматизированных и цифровых систем AIM/FPD в рамках перехода к европейской концепции SWIM. Также MoldATSA планирует инвестиции в размере 40 миллионов леев на установку оборудования DME-DME, включая соответствующие гражданские работы.

Документ также включает инвестиции в 36,4 миллиона леев на модернизацию системы MAATS MOD и CIS, а также 30 миллионов леев на модернизацию и улучшение системы управления воздушным движением в диспетчерской вышке на период её реконструкции.

Параллельно предприятие намерено инвестировать 22,5 миллиона леев в реконструкцию диспетчерской вышки, 20 миллионов леев в установку фотоэлектрических панелей и аккумуляторных батарей на объектах в трех населенных пунктах, а также 20 миллионов леев на реабилитацию здания PCD.

Помимо технических инвестиций, план также предусматривает 16 миллионов леев на обучение и командировки персонала, 3,9 миллиона леев на товары и услуги для протокола и представительства, а также 3,5 миллиона леев на электроэнергию, необходимую для функционирования предприятия.

В общей сложности MoldATSA оценивает расходы на услуги в 42,5 миллиона леев, на товары — в 383,1 миллиона леев и на работы — в 70,6 миллиона леев. Совокупная стоимость плана закупок составляет 496,2 миллиона леев.

Источник
bani.md logobani
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