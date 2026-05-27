Министр финансов: Молдова справится с инфляцией, экономический шок временный.

По словам чиновника, инфляция является естественным экономическим процессом и присутствует во всех странах мира. Если для развитых государств нормальной считается инфляция около 2%, то для развивающихся стран, таких как Молдова, показатель примерно в 5% считается допустимым, сообщает tvrmoldova.md

«Не существует стран без инфляции, и нет государств, которые считали бы низкую инфляцию вредной для экономики», — заявил министр в эфире передачи на Cinema 1.

Андриан Гаврилицэ пояснил, что нынешний рост инфляции в первую очередь связан с подорожанием нефти и природного газа — это глобальный процесс, затрагивающий не только Молдову.

Министр отметил, что жители Молдовы ощущают рост цен сильнее, чем граждане развитых европейских стран, поскольку тратят большую часть доходов на топливо и коммунальные услуги.

«В Германии человек может тратить около 5% доходов на топливо, а в Молдове — примерно 15%», — отметил чиновник.

По его словам, подорожание топлива приводит и к косвенным последствиям: растут транспортные расходы и затраты в сельском хозяйстве. Кроме того, государству приходится пересматривать отдельные процедуры, чтобы продолжать инфраструктурные проекты на фоне резкого роста цен на битум для строительства дорог.

При этом министр считает нынешний экономический шок временным. По его мнению, в ближайшие кварталы ситуация может стабилизироваться, а мировая экономика адаптируется к новым ценам на энергоносители.

«Пока мы зависим от импорта бензина и дизельного топлива, избежать последствий роста цен невозможно», — подчеркнул Андриан Гаврилицэ.

Министр также заявил, что государство не может напрямую контролировать цены, однако должно создавать условия для роста доходов населения и развития экономики.

Напомним, ранее Национальный банк Молдовы пересмотрел прогноз по инфляции и ожидает, что в четвертом квартале 2026 года годовой уровень инфляции достигнет максимума в 8,6%. Согласно прогнозу НБМ, в течение 2026 года инфляция будет расти, а затем начнет постепенно снижаться и вернется в прогнозируемые пределы во втором квартале 2027 года.