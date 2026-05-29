Минфин: Деньги ЕС есть, но проекты тормозит бюрократия.

Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ, сообщает NordNews.

По словам чиновника, главная проблема заключается не в отсутствии денег, а в темпах, с которыми государство успевает подготавливать и реализовывать инфраструктурные проекты.

Министр отметил, что капитальные инвестиции — такие как дороги, больницы и другие крупные проекты — требуют множества технических и административных этапов: предварительных исследований, технико-экономических обоснований, оценки воздействия на окружающую среду и разработки технической документации. Все эти процедуры могут занимать годы.

«Когда речь идет об инвестициях, чаще всего это сложные исследования, предпроектные и проектные работы, экологическая оценка, технические проекты. И если этот процесс длится несколько лет, то за это время стоимость может существенно измениться», — пояснил министр финансов.

Андриан Гаврилицэ признал, что в прошлом некоторые проекты объявлялись публично еще до того, как были достаточно подготовлены, что приводило к серьезным задержкам или даже к заморозке работ.

«Правительство запускало определенные проекты, которые еще не были достаточно подготовлены. Мы объявляли о них, а затем в течение следующих лет ничего не происходило, потому что оставалось еще много этапов», — сказал министр.

Чиновник сообщил, что власти обсуждают с Международным валютным фондом и другими внешними партнерами решения для ускорения подготовки и внедрения инвестиционных проектов.

«Для таких проектов деньги есть, и их достаточно, причем на очень хороших условиях. Но не хватает скорости, чтобы двигаться быстрее, учитывая, насколько сложны эти проекты», — заявил он.

Одним из рассматриваемых решений является сокращение количества структур по внедрению проектов и создание специализированных и стабильных команд, которые смогут эффективно управлять крупными проектами.

«Чтобы не было по пять структур внедрения в каждом секторе, а была одна — хорошая и эффективная, которая точно знает, что нужно делать, и выполняет все по графику», — пояснил министр.

Параллельно власти хотят активнее привлекать частный сектор к реализации инвестиций, считая, что бизнес способен действовать быстрее и эффективнее.

«У частного сектора есть возможность двигаться очень быстро, а результаты, которых добиваются предприниматели Молдовы, фактически и обеспечивают выплату зарплат всем в стране», — добавил он.

Заявления прозвучали на фоне того, что Республика Молдова в процессе евроинтеграции должна будет управлять все большими объемами европейских средств.

Еще в марте президент Майя Санду сообщала, что власти рассматривают создание единого учреждения, которое будет координировать крупные проекты и ускорять освоение внешних фондов.

Республика Молдова получает европейский пакет поддержки в размере 1,9 млрд евро на период 2025–2027 годов. Эти средства предназначены для модернизации инфраструктуры, проведения реформ и поддержки бизнеса.