Минэнерго: Тариф на транзит газа по Маршруту №1 снизят на 90%.

Об этом после заседания правительства 3 июня сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету, сообщает Radio Moldova.

По его словам, маршрут транспортировки газа включает энергетические терминалы в Греции, Болгарии, Румынии и Молдове с возможностью дальнейших поставок в Украину и её подземные газовые хранилища.

«Оператор газотранспортной системы Республики Молдова с 1 октября 2026 года вводит это снижение тарифа, чтобы сделать данный маршрут ещё более привлекательным и экономически выгодным для импорта газа в Украину», — заявил Жунгиету.

Министр отметил, что решение является частью согласованных действий нескольких операторов газотранспортных систем региона.

Говоря о влиянии на конечную стоимость газа, глава Минэнерго подчеркнул, что транспортный тариф составляет лишь одну из составляющих общей цены.

«Маршрут №1 был разработан и согласован пятью операторами газотранспортных систем именно для того, чтобы сделать поставки газа в подземные хранилища Украины экономически оправданными», — пояснил чиновник.

Комментируя возможные финансовые последствия для Молдовы, Жунгиету отверг утверждения о прямых потерях для страны.

«Молдова ничего не теряет. Средства уже были вложены в соответствующую инфраструктуру. Вертикальный маршрут уже окупился, и теперь необходимо максимально использовать его потенциал», — отметил министр.

По словам Жунгиету, корректировка тарифов необходима для повышения конкурентоспособности маршрута и снижения стоимости поставок газа в Украину. Он добавил, что подобные шаги ранее предпринимались и другими операторами региона.

Маршрут №1 является частью так называемого Вертикального газового коридора, созданного для транспортировки природного газа из Греции в Украину.

Сжиженный природный газ, включая поставки из США, разгружается в греческих терминалах, после чего по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме проходит через Болгарию, Румынию и Молдову и поступает в подземные хранилища Украины.

Проект направлен на укрепление энергетической безопасности стран Восточной Европы и помогает Украине формировать необходимые запасы газа.