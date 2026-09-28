theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos-press.md logologos-press
28 Сентября 2026, 08:10
40
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Минэкономики определилось с приоритетами: госсектор, инвестиции, туризм

Министерство экономического развития и цифровизации определило ключевые направления своей деятельности на ближайшую перспективу.

Минэкономики определилось с приоритетами: госсектор, инвестиции, туризм.
Минэкономики определилось с приоритетами: госсектор, инвестиции, туризм.

Главными векторами работы ведомства станут интеграция в единый европейский рынок, сокращение бюрократии и масштабное реформирование государственного сектора. Как подчеркнули в министерстве, ключевая задача — конвертировать внешнюю финансовую поддержку в реальные инвестиционные проекты для стимулирования национальной экономики, сообщает logos-press.md

По итогам встреч руководства министерства во главе с Клаудиу Нэсуем с представителями Европейской комиссии и профильными ведомствами сформированы пять стратегических приоритетов. Первоначально – ускорить выполнение Плана роста Молдовы.

Особое внимание будет уделено оперативному освоению пакета помощи от ЕС и активизация инвестиций. Ведомство намерено форсировать запуск крупных инфраструктурных и дорожных проектов, чтобы компенсировать текущее инерционное замедление темпов роста ВВП.

Министерская повестка

Центральным пунктом в новой повестке станет трансформация госпредприятий. Клаудиу Нэсуй заявил о подготовке масштабной реформы госпредприятий, которая предусматривает их поэтапную трансформацию в акционерные общества и создание холдинговой структуры для компаний под управлением Агентства публичной собственности (APP). Цель реформы — повысить прозрачность управления, снизить нагрузку на госбюджет и внедрить современные стандарты корпоративного менеджмента.

Стопроцентная оцифровка налоговых услуг – следующий пункт. Совместно с Государственной налоговой службой (ГНС) министерство планирует завершить перевод всех налоговых сервисов для бизнеса в онлайн-формат до конца 2026 года. На текущий момент оцифровано 17 из 19 основных услуг. Ожидается, что это не только улучшит деловой климат, но и позволит интегрировать информационные системы Молдовы с базами данных ЕС.

Основной фокус министерства направлен на дебюрократизацию, упрощение процедур для предпринимателей, привлечение инвестиций и развитие рынка капитала для интеграции Молдовы в единый рынок ЕС.

«Мы стремимся к тому, чтобы проводимые реформы привели к ощутимому уменьшению бюрократии, росту объемов частных инвестиций и открытию новых возможностей для молдавских компаний. План экономического роста — это наш рычаг для ускорения системных изменений и подготовки Молдовы к полноценному вхождению в единый европейский рынок», — заявил министр экономического развития Клаудиу Нэсуй.

Очень перспективным направлением вложения средств новый министр видит региональный туризм. В партнерстве с международными организациями минэкономразвития запускает программы по поддержке локального туристического потенциала сельских общин, что должно создать новые рабочие места в регионах.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos-press.md logologos-press
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте