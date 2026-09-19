Малозначимую помощь государства тоже будут проверять.

Процедура мониторинга т. н. малозначимой государственной помощи станет строже. В течение 5 рабочих дней с даты предоставления такой помощи ее поставщики будут обязаны вносить в центральный реестр соответствующую информацию.

При этом они будут нести ответственность за точность и полноту внесенных данных. Центральный реестр будет вести Совет по конкуренции. А до его внедрения поставщики помощи должны будут предварительно получить от каждого бенефициара декларацию на бумаге или в электронной форме о возможной другой малозначимой помощи, полученной ими за последние три года, передает logos-pres.md

В целом же нормативный акт предусматривает обязанность поставщика опубликовать на веб-сайте СС в течение 6 месяцев с даты принятия решения о предоставлении помощи информацию об отдельных ее видах, размер которых превышает 100 тыс. евро.

Эти положения прописаны о новом Законе о государственной помощи, который опубликован. Документ будет введен в действие с 17 марта 2027 года.

Напомним, под его действие подпадают все отрасли экономики, поставщики госпомощи и малозначимой помощи, получатели и заинтересованные лица.

Закон гармонизирует отечественные нормы с соответствующими положениями законодательства ЕС. Как ранее сообщал Logos Press, также вводится запрет на предоставление новой госпомощи предприятиям, которые не вернули ранее незаконно полученные средства.