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logos-press.md logologos-press
25 Сентября 2026, 21:56
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Майя Санду: Доступ к рынку ЕС не гарантирует процветания без производства

Президент Майя Санду, выступая на мероприятии по случаю 35-летия Академии экономических наук Молдовы (ASEM), заявила о необходимости наращивать производство и повышать его конкурентоспособность в стране.

Майя Санду: Доступ к рынку ЕС не гарантирует процветания без производства.
Майя Санду: Доступ к рынку ЕС не гарантирует процветания без производства.

По ее словам, это ключевое условие для того, чтобы Молдова смогла в полной мере использовать возможности доступа к рынку Евросоюза, передает logos-pres.md

«Доступ к большому рынку сам по себе не гарантирует процветания. Мы должны иметь что предложить этому рынку: производить больше, быть конкурентоспособнее и создавать больше добавленной стоимости здесь, в Молдове. И у нас должны быть люди, способные осуществить эти изменения», — заявила глава государства. 

Майя Санду подчеркнула, что экономика Молдовы все теснее связана с экономикой ЕС, большая часть молдавского экспорта направляется на европейский рынок. По ее словам, для развития экономики необходимо укреплять связи между университетами, компаниями, предпринимателями и государственными учреждениями. 

Президент также говорила о трансформациях, вызванных развитием технологий и искусственного интеллекта, изменением климата и геополитической напряженностью. Она отметила, что в мире, где технологии за несколько секунд могут создать текст, анализ или финансовую модель, все большее значение приобретают умение правильно сформулировать проблему, проверить полученный ответ, понять контекст и критически мыслить. 

Майя Санду, выпускница ASEM, отметила, что академия была основана практически одновременно с Республикой Молдова и изначально должна была готовить специалистов для перехода к рыночной экономике и строительства нового государства. Она призвала академическое сообщество продолжать создавать условия, чтобы молодые специалисты могли находить возможности для работы, научных исследований и предпринимательства на родине.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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