Лимит валютных операций без разрешения Нацбанка увеличат до 100 тысяч евро.

В Молдове упростят и расширят проведение валютных операций в рамках поэтапной либерализации. Изменения будут реализованы в два этапа до полной либерализации, предусмотренной после вступления Республики Молдова в Европейский союз.

Парламент 24 сентября во втором чтении одобрил законопроект о внесении изменений в Закон о валютном регулировании. Документ предусматривает адаптацию финансового сектора к новым экономическим условиям и европейским требованиям, пишет rupor.md

Согласно новым правилам, лимит для ряда валютных операций, которые можно проводить без разрешения Национального банка Молдовы, будет поэтапно увеличен с 10 тысяч до 100 тысяч евро. С 1 января 2028 года лимит составит уже 250 тысяч евро.

Кроме того, отменяется разрешительный режим для покупки резидентами иностранных финансовых инструментов в рамках их допуска на рынок капитала и денежный рынок Молдовы.

Расширяется и перечень операций, которые можно проводить без разрешения НБМ. В него, в частности, войдут некоторые кредиты и займы, предоставляемые инвестиционными компаниями, небанковскими кредитными организациями, а также страховыми и перестраховочными компаниями нерезидентам.

С 1 октября 2027 года планируется отменить режим уведомления НБМ и постановки на учёт по отдельным внешним займам и кредитам, полученным резидентами.

Новые нормы позволят физическим лицам — резидентам Молдовы, которые эмигрируют, открывать счета за рубежом и переводить свои активы при смене места жительства или на период пребывания за границей.

Также предусмотрена возможность использовать иностранную валюту в торговых точках аэропортов, на борту воздушных судов и в международных пунктах пропуска через государственную границу.

Изменения коснутся и обменных пунктов. Они смогут предоставлять платёжные услуги, а также распространять или выкупать электронные деньги, если будут зарегистрированы в качестве агентов лицензированных платёжных организаций или эмитентов электронных денег.

Законопроект также расширяет полномочия НБМ в сфере разрешений, контроля и применения санкций. Национальный банк сможет отказать в разрешении на операцию, если она несёт риски, связанные с применением международных санкций или прекращением корреспондентских банковских отношений.

Обменные пункты также будут обязаны предоставлять НБМ информацию о своей годовой финансовой отчётности.

Новые законодательные нормы вступят в силу через месяц после публикации в «Официальном мониторе».