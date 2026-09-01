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rupor.md logorupor
25 Сентября 2026, 07:27
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Лимит валютных операций без разрешения Нацбанка увеличат до 100 тысяч евро

В Молдове упростят и расширят проведение валютных операций в рамках поэтапной либерализации. Изменения будут реализованы в два этапа до полной либерализации, предусмотренной после вступления Республики Молдова в Европейский союз.

Лимит валютных операций без разрешения Нацбанка увеличат до 100 тысяч евро.
Лимит валютных операций без разрешения Нацбанка увеличат до 100 тысяч евро.

Парламент 24 сентября во втором чтении одобрил законопроект о внесении изменений в Закон о валютном регулировании. Документ предусматривает адаптацию финансового сектора к новым экономическим условиям и европейским требованиям, пишет rupor.md

Согласно новым правилам, лимит для ряда валютных операций, которые можно проводить без разрешения Национального банка Молдовы, будет поэтапно увеличен с 10 тысяч до 100 тысяч евро. С 1 января 2028 года лимит составит уже 250 тысяч евро.

Кроме того, отменяется разрешительный режим для покупки резидентами иностранных финансовых инструментов в рамках их допуска на рынок капитала и денежный рынок Молдовы.

Расширяется и перечень операций, которые можно проводить без разрешения НБМ. В него, в частности, войдут некоторые кредиты и займы, предоставляемые инвестиционными компаниями, небанковскими кредитными организациями, а также страховыми и перестраховочными компаниями нерезидентам.

С 1 октября 2027 года планируется отменить режим уведомления НБМ и постановки на учёт по отдельным внешним займам и кредитам, полученным резидентами.

Новые нормы позволят физическим лицам — резидентам Молдовы, которые эмигрируют, открывать счета за рубежом и переводить свои активы при смене места жительства или на период пребывания за границей.

Также предусмотрена возможность использовать иностранную валюту в торговых точках аэропортов, на борту воздушных судов и в международных пунктах пропуска через государственную границу.

Изменения коснутся и обменных пунктов. Они смогут предоставлять платёжные услуги, а также распространять или выкупать электронные деньги, если будут зарегистрированы в качестве агентов лицензированных платёжных организаций или эмитентов электронных денег.

Законопроект также расширяет полномочия НБМ в сфере разрешений, контроля и применения санкций. Национальный банк сможет отказать в разрешении на операцию, если она несёт риски, связанные с применением международных санкций или прекращением корреспондентских банковских отношений.

Обменные пункты также будут обязаны предоставлять НБМ информацию о своей годовой финансовой отчётности.

Новые законодательные нормы вступят в силу через месяц после публикации в «Официальном мониторе».

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Источник
rupor.md logorupor
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