Лимит гарантирования банковских вкладов приблизится к стандартам ЕС — 100 тысяч евро.

С 1 января 2028 года уровень гарантирования банковских вкладов планируют повысить с 200 000 до 500 000 леев. Соответствующий законопроект направлен на укрепление и модернизацию системы гарантирования депозитов.

Документ предусматривает поэтапное увеличение лимита покрытия до уровня, аналогичного странам ЕС — 100 000 евро. Сейчас этот порог составляет 200 000 леев (около 10 000 евро), пишет mold-street.com

Повышение будет происходить поэтапно:

500 000 леев — с 1 января 2028 года;

1 миллион леев — с 1 января года, следующего за годом подписания договора о присоединении к ЕС, но не ранее 1 января 2031 года;

100 000 евро (около 2 миллионов леев) — с 1 января года, следующего за истечением 4 лет с даты подписания договора о присоединении к ЕС, но не ранее 1 января 2035 года.

Автор инициативы, Министерство финансов, отмечает: повышение лимита укрепит доверие к банкам. Однако, чтобы достичь уровня ЕС, потребуются дополнительные взносы со стороны банков — именно они формируют основную часть Фонда покрытия депозитов.

Законопроект прошёл предварительное согласование с Национальным банком Молдовы и банковским сектором (Ассоциацией банков и 10 действующими банками). Их замечания и предложения учтены при доработке. Банки, в частности, добились продления переходного периода на один год — до 2035 года.

Документ также корректирует терминологию: понятие «банк» заменяется на «кредитное учреждение», «гарантированный депозит» — на «покрытый депозит». Уточняются и вводятся новые определения.

Национальный банк Молдовы закрепляется как орган по авторизации, надзору и констатации недоступности депозитов кредитных учреждений. Фонд гарантирования депозитов становится ответственным за управление схемой гарантирования вкладов.

На начало этого года Фонд покрытия банковских вкладов полностью охватывал около 96% всех вкладчиков и примерно 20% от общей суммы депозитов.

Эволюция лимита гарантирования в Молдове: