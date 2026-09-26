«Леса Молдовы» поглотят 23 предприятия: под сокращение могут попасть 193 должности.

В Молдове планируют объединить 23 государственных лесных предприятия в единую структуру — ГП «Леса Молдовы».

В результате реорганизации могут быть сокращены около 193 должностей, а ежегодная экономия на зарплатах оценивается в 31,12 млн леев, передает bani.md

Проект постановления правительства о реорганизации предприятий, находящихся в подчинении Агентства «Молдсилва», разработало Министерство окружающей среды.

Согласно документу, ГП «Кишинёвское лесное хозяйство» поглотит остальные 22 предприятия. После завершения объединения новая структура получит название ГП «Леса Молдовы», а затем будет преобразована в акционерное общество со 100% государственным капиталом.

Государство сохранит все акции компании, а Министерство окружающей среды будет выполнять функции их держателя. При этом государственный лесной фонд не перейдёт в собственность нового акционерного общества и сохранит статус государственной собственности.

В первом полугодии 2026 года на 23 предприятиях в среднем работали 3602 человека. Около 709 из них были заняты в технической, экономической и административной сферах.

Авторы проекта предварительно выявили 193 должности, которые могут дублироваться либо не сохраниться после реорганизации. Это около 5,4% от общей численности работников.

При этом в проекте подчёркивается, что речь пока не идёт об автоматическом увольнении 193 человек. Окончательное количество сокращений будет определено после утверждения новой организационной структуры и штатного расписания.

Если все 193 должности будут сокращены, прямые расходы на увольнения оцениваются в 7,78 млн леев. В эту сумму входят выплаты работникам и социальные взносы.

Одновременно сокращение должностей, по расчётам авторов проекта, позволит экономить около 2,59 млн леев в месяц, или 31,12 млн леев в год. Таким образом, затраты на сокращения могут окупиться примерно за три месяца.

Дополнительная экономия ожидается за счёт ликвидации 23 отдельных руководящих структур. Сейчас расходы на вознаграждение советов директоров предприятий оцениваются в 8,28 млн леев ежегодно.

Реорганизация проводится на фоне значительных финансовых обязательств лесных предприятий.

По состоянию на 30 июня 2026 года их совокупная задолженность составляла 139,87 млн леев. Дебиторская задолженность, в свою очередь, достигала 46,08 млн леев.

При этом финансовые показатели предприятий в последние годы улучшились. Если в 2024 году совокупный убыток 23 предприятий составил 37,03 млн леев, то по итогам 2025 года они получили положительный финансовый результат в размере 7,89 млн леев.

За первое полугодие 2026 года совокупный финансовый результат составил уже 95,22 млн леев. Вместе с тем авторы проекта отмечают сезонный характер деятельности в лесном хозяйстве и указывают на отрицательные результаты, которые ранее демонстрировали отдельные предприятия.

Слияние планируется завершить в течение 12 месяцев после вступления постановления правительства в силу.

Новая структура унаследует права и обязательства всех объединяемых предприятий, включая действующие договоры, долги, требования, трудовые отношения и возможные судебные споры.

При этом лесничества и другие необходимые территориальные подразделения планируется сохранить. Они продолжат заниматься управлением, охраной и защитой лесов.

Таким образом, реорганизация предполагает не только сокращение части административных и других дублирующих функций, но и переход от 23 отдельных государственных предприятий к единой системе управления лесным хозяйством.