ЛЭП Кишинев - Вулканешты планируют сдать до 30 июня

Министр энергетики Дорин Жунгиету утверждает, что основная инфраструктура уже готова, и в настоящее время на электрических подстанциях проводятся заключительные работы и технические испытания, сообщает IPN.

Министр пояснил, что сама линия технически завершена, и необходимые для её ввода в эксплуатацию испытания были недавно проведены. В то же время работы на электростанции Вулканешт завершены, и установлено основное оборудование.

«Сама линия готова. Последние испытания были завершены на прошлой неделе. С технической точки зрения линия готова. На прошлой неделе на станции Вулканешт было установлено самое важное оборудование. Строительные работы здесь завершены. Сейчас устанавливаются последние счётчики, и начнется процедура тестирования», — сказал Дорин Жунгиету в эфире программы «Территория свободы» на телеканале RealitateaTV.

Чиновник отметил, что наибольшие трудности наблюдаются на станции Кишинёв, в том числе из-за погодных условий последних недель, которые повлияли на темпы работ на месте.

«На станции Кишинёв ведутся гораздо более сложные и масштабные работы. Здесь возникли задержки. Мы попросили компанию представить план по ускорению работ. В то же время, за последние две недели прошли дожди, которые затруднили доступ грузовиков на территорию. Крайний срок, установленный для компании, выполняющей работы, — 30 июня. Линия должна быть полностью электрифицирована к 30 июня», — пояснил министр энергетики.

Ввод в эксплуатацию линии электропередачи Кишинёв-Вулканешт является одним из условий, взятых Республикой Молдова в рамках отношений с Европейским союзом.