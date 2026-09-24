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tv8.md logotv8
24 Сентября 2026, 19:43
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Кульминский сообщил об отмене торговых пошлин США для большинства молдавских товаров

Для большинства товаров из Республики Молдова больше не действует дополнительная американская пошлина, которая еще год назад составляла 25%.

Кульминский сообщил об отмене торговых пошлин США для большинства молдавских товаров.
Кульминский сообщил об отмене торговых пошлин США для большинства молдавских товаров.

Посол Молдовы в США Влад Кульминский связывает изменение условий с решениями Кишинева открыть молдавский рынок для американских компаний и длительными переговорами с администрацией США, передает tv8.md

Как сообщил дипломат 22 сентября в интервью программе "Свободный взгляд" на GagauzMedia, за последний год условия доступа молдавских товаров на рынок Соединенных Штатов изменились принципиально. Если ранее при экспорте в США к обычным таможенным ставкам добавлялся тариф в 25%, то сейчас для большинства экспортируемых Молдовой товарных позиций дополнительная ставка отсутствует.

"Мы сняли торговые барьеры для американских компаний на рынке Молдовы. В прошлом году при экспорте Молдовы в США, молдавские товары облагались дополнительным тарифом в 25%. Это была достаточно серьёзная цифра. Сегодня ситуация принципиально другая. Для Молдовы больше нет этого тарифа в 25%. И по большинству товарных позиций, которые мы экспортируем в США, у нас нулевая ставка. 

Для отдельных категорий у нас еще сохраняются отраслевые пошлины, которые существовали до введения 25% тарифа. Но, по сути, за год мы прошли путь от тарифа в 25% на экспорт в США к нулевому тарифу по большинству товарных позиций", — заявил Кульминский. 

Для отдельных категорий товаров все еще продолжают действовать обычные отраслевые тарифы и специальные меры, которые существовали независимо от дополнительных пошлин, введенных Трампом в отношении большинства стран мира.

Кульминский добавил, что многие молдавские производители получили реальные конкурентные преимущества на американском рынке. Ведь для многих других государств, включая страны нашего региона, по-прежнему продолжают действовать дополнительные тарифы в 15%.

"Мы больше не платим 25% при экспорте товаров в США, в то время как у многих соседних стран пошлины сохранились в размере 15%. У нас сегодня по большинству товарных позиций этого тарифа нет. И это очень серьёзный результат. Над этим работало правительство, министерства экономического развития и иностранных дел, парламент, офис президента и команда в Вашингтоне. Был постоянный диалог с американской стороной, многочисленные встречи, включая разговоры за закрытыми дверями.

Больше 100 стран получили дополнительные тарифы, которые составляют от 10% до 15%. Молдова не входит в число этих стран. У нас дополнительных тарифов нет. А это достаточно серьёзный результат", — заявил Кульминский.

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Источник
tv8.md logotv8
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