Кубинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН из-за речи Трампа.

Выступление Дональда Трампа перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке, которого ожидали с большим интересом, превратилось в стремительный обзор мировых кризисов: Иран, Газа, Украина и Гренландия.

А затем неожиданно президент США заговорил о Кубе и спровоцировал дипломатический скандал, сообщает Bild.

В своей речи Трамп выступил с резкими нападками на Кубу. Он назвал этот карибский остров «полностью несостоявшимся государством» и заявил, что коммунистический режим там находится под самым сильным давлением за всю свою историю. Он произносил эти слова, кубинская делегация демонстративно покинула зал заседаний.

«Оно падёт», — сказал Трамп о правительстве в Гаване. И добавил: «Коммунизм никогда не придёт в Америку — но свобода придёт на Кубу». Он также объявил, что США не позволят Кубе служить убежищем для врагов Америки. Кроме того, он обвинил кубинское руководство в том, что оно десятилетиями сотрудничает с левыми и коммунистическими организациями в Штатах: с Коммунистической партией США, «Антифа» и «Демократическими социалистами Америки».

В последние месяцы США ввели против Кубы многочисленные санкции. Это ещё больше усугубило тяжёлый экономический и энергетический кризис в стране. Ранее Трамп угрожал захватить остров и призывал социалистическое правительство заключить сделку. Вашингтон ожидает изменения политического и экономического курса Кубы, а также её дистанцирования от Китая и России.