theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bild.de logobild
23 Сентября 2026, 12:18
3 951
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кубинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН из-за речи Трампа

Выступление Дональда Трампа перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке, которого ожидали с большим интересом, превратилось в стремительный обзор мировых кризисов: Иран, Газа, Украина и Гренландия.

Кубинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН из-за речи Трампа.
Кубинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН из-за речи Трампа.

А затем  неожиданно президент США заговорил о Кубе и спровоцировал дипломатический скандал, сообщает Bild.

В своей речи Трамп выступил с резкими нападками на Кубу. Он назвал этот карибский остров «полностью несостоявшимся государством» и заявил, что коммунистический режим там находится под самым сильным давлением за всю свою историю. Он произносил эти слова, кубинская делегация демонстративно покинула зал заседаний.

«Оно падёт», — сказал Трамп о правительстве в Гаване. И добавил: «Коммунизм никогда не придёт в Америку — но свобода придёт на Кубу». Он также объявил, что США не позволят Кубе служить убежищем для врагов Америки. Кроме того, он обвинил кубинское руководство в том, что оно десятилетиями сотрудничает с левыми и коммунистическими организациями в Штатах: с Коммунистической партией США, «Антифа» и «Демократическими социалистами Америки».

В последние месяцы США ввели против Кубы многочисленные санкции. Это ещё больше усугубило тяжёлый экономический и энергетический кризис в стране. Ранее Трамп угрожал захватить остров и призывал социалистическое правительство заключить сделку. Вашингтон ожидает изменения политического и экономического курса Кубы, а также её дистанцирования от Китая и России.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bild.de logobild
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте