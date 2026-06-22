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bani.md logobani
22 Июня 2026, 13:30
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Кредиты по Prima Casă станут дороже с 1 июля: базовый индекс увеличился до 5,66%

Базовый индекс для кредитов, выданных в рамках программы Prima Casă и по кредитам с плавающей ставкой, увеличился с 5,57% до 5,66%.

Кредиты по Prima Casă станут дороже с 1 июля.
Кредиты по Prima Casă станут дороже с 1 июля.

Соответствующее значение было опубликовано Национальным банком Молдовы, после чего коммерческие банки проинформировали заёмщиков о предстоящих изменениях, пишет bani.md

«Повышение затронет как участников программы Prima Casă, так и клиентов, оформивших кредиты с плавающей процентной ставкой. В обоих случаях ставка формируется из базового показателя и фиксированной банковской маржи, установленной в договоре», — поясняют в финансовых учреждениях.

По действующей формуле новая процентная ставка будет рассчитываться как сумма базового показателя (5,66%) и фиксированной маржи, установленной банком.

Базовый показатель определяется Национальным банком Молдовы и представляет собой средневзвешенную ставку по новым депозитам в леях, привлечённым на срок от 6 до 12 месяцев в среднем по всем банкам страны.

Увеличение составит всего 0,09 процентных пункта — изменение умеренное, однако оно неизбежно отразится на стоимости кредитов для всех заёмщиков, чьи договоры привязаны к данному показателю.

Напомним, предыдущее изменение базового показателя произошло 1 января 2026 года, когда он был снижен с 5,82% до 5,57%. Нынешнее повышение — первое в этом году.

Источник
bani.md logobani
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