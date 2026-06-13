Конкуренция в Молдове будет осуществляться по новым правилам.

В первую очередь они коснутся ужесточения штрафов и ответственности бизнеса. Максимальный размер штрафов за нарушения правил лояльной конкуренции увеличен с 5% до 10% от общего оборота компании за предшествующий год, передает logos-pres.md

Процедурные штрафы также увеличатся. За предоставление ложной информации или отказ сотрудничать с антимонопольным ведомством повышены до 1% от оборота. Вводится европейский принцип ответственности материнских компаний или холдинговых структур: их также могут привлечь за нарушения. Оптимизация расследований коснется судебных процессов, которые не приостановят автоматически действие назначенных штрафных санкций.

Обжалование решений Совета по конкуренции в Апелляционной палате Кишинева сможет их приостановить только если будет доказана ошибочность санкционных решений антимонопольного органа. Новшества коснутся и такого спорного постулирования, как отказ от определения границ рынка при проведении расследования. Совет по конкуренции больше не будет обязан детально определять границы товарного рынка при явных грубых нарушениях (например, при расследовании жестких картельных сговоров).

Следственные полномочия инспекторов Совета расширяются при проведении внезапных проверок (dawn raids) в офисах компаний. Расследование концентраций рынка (слияний и поглощений) приводятся к стандартам ЕС.

Модернизация контроля сделок (M&A) в первую очередь коснется обновления понятий, которыми оперирует Совет, решая санкционировать ли сделку. Из закона исключаются устаревшие термины (например, «зависимые предприятия»).

Бизнес привыкает к изменениям

Председатель Совета по конкуренции Алина Чеботарев подчеркнула необходимость поддержания активного диалога с деловой средой в процессе приведения национального законодательства в соответствие со стандартами Европейского союза.

«Внесение изменений в Закон о конкуренции представляет собой важный шаг в процессе гармонизации с acquis communautaire Европейского союза. Вовлечение деловой среды и экспертов способствует развитию четкой, последовательной и применимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей функциональный и предсказуемый конкурентный рынок», - заявила Алина Чеботарев на встрече с представителями деловой среды при обсуждении изменений.

В ведомстве утверждают, что в ходе общественного обсуждения проекта закона «дискуссия проходила в интерактивном и конструктивном формате, предоставляя участникам возможность задавать вопросы, запрашивать разъяснения и делиться практическим опытом применения правил конкуренции».

Серджиу Харя, председатель Торгово-промышленной палаты, высоко оценил сотрудничество с Советом по конкуренции, направленное на информирование и поддержку деловой среды. Ряд информационных сессий с представителями бизнеса, по мнению председателя, помогут внести ясность в новые правила конкурентного поведения на национальном рынке.