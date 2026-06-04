Компания румынского миллионера обсудила варианты сотрудничества с ЖДМ.

Как сообщили в ЖДМ, 3 июня генеральный директор предприятия Сергей Котельник провёл рабочую встречу с представителями румынского холдинга Grampet и компании Grup Feroviar Român — Костинелом Алмэжану и Виктором Гурдишем, сообщает bani.md

Стороны проанализировали результаты сотрудничества между ЖДМ и компаниями группы Grampet, в том числе через предприятие Eurorail Moldova, а также обсудили перспективы развития грузовых железнодорожных перевозок в регионе.

Отдельное внимание уделили поиску новых возможностей для привлечения грузопотоков на железную дорогу — как для импортно-экспортных операций, так и для международного транзита. Также обсуждались решения, которые могли бы повысить конкурентоспособность железнодорожного сектора и способствовать развитию логистических коридоров, проходящих через Молдову.

Кроме того, участники встречи рассмотрели варианты сотрудничества в сфере ремонта и технического обслуживания подвижного состава, а также железнодорожной инфраструктуры на пограничных пунктах.

Представители обеих сторон выразили готовность продолжать диалог и развивать совместные проекты в железнодорожной отрасли.

Группа Grampet, принадлежащая бизнесмену Груе Стойке, работает в девяти европейских странах и располагает парком примерно из 450 локомотивов и 20 тысяч вагонов. Ежегодно компания перевозит более 15 миллионов тонн грузов и управляет пятью логистическими терминалами на границах с Молдовой и Украиной.

Однако деятельность компании в Молдове сопровождалась и громкими скандалами. В 2013 году ЖДМ модернизировала пять советских поездов на заводе Remar Pașcani, входящем в группу Grampet. Стоимость контракта составила около 11 миллионов евро.

Позже два из этих модернизированных составов загорелись: первый — в 2014 году, спустя год после ремонта, на маршруте в направлении Унген, а второй — в декабре 2022 года на линии Кишинёв — Яссы.