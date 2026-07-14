Компания Barza Albă увеличила чистые активы почти до 380 млн леев

АО Barza Albă, полностью принадлежащее государству, завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 12,15 млн леев. Чистые активы компании увеличились до 373,6 млн леев, что почти на 11,7 млн леев больше, чем в начале года.

Об этом говорится в финансовом отчете предприятия за 2025 год, пишет bani.md

По состоянию на конец прошлого года на складах Barza Albă находились готовая продукция и товары на сумму 258,2 млн леев, а объем незавершенного производства составил 110,3 млн леев. В общей сложности запасы компании достигли 378,9 млн леев, что составляет более четырех пятых всех ее активов.

При этом объем денежных средств почти удвоился — с 6,8 млн до 12,9 млн леев, а торговая дебиторская задолженность увеличилась более чем на 3 млн леев.

Что касается обязательств, компания сократила долгосрочные банковские кредиты до 31,8 млн леев против 34,7 млн леев годом ранее. Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками также уменьшилась — до 19,9 млн леев.

В отчете ревизионной комиссии отмечается, что проведенная инвентаризация имущества не выявила недостач или излишков, а проверки не обнаружили нарушений в ведении бухгалтерского учета.

Кроме того, компания продолжила процесс ребрендинга, перезапустила несколько торговых марок и восстановила права на бренд Belîi Aist.