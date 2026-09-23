Компании из Молдовы могут бесплатно пройти обучение для расширения онлайн-продаж на внешних рынках.

Молдавские компании, которые хотят расширить свои онлайн-продажи на международных рынках, могут бесплатно пройти обучение и получить наставничество для развития экспорта.

Агентство инвестиций запустило программу, предназначенную для местных предприятий, в рамках которой 20 компаний пройдут обучение, а 10 из них получат дополнительную поддержку для запуска интернет-магазинов и расширения продаж на внешних рынках, передаёт ipn.md

По данным Агентству инвестиций, программа будет проходить в период с ноября 2026 года по апрель 2027 года на английском языке, а отобранные компании пройдут восьминедельное обучение, которое будет включать практические упражнения, интерактивные сессии и наставничество со стороны экспертов.

Впоследствии 10 наиболее успешных компаний получат ещё десять недель интенсивной поддержки для запуска интернет-магазинов и развития международных продаж. Участники получат помощь в выходе на платформы электронной торговли, такие как Amazon, eBay, eMAG, а также обучение по вопросам платежей, логистики и цифрового продвижения.

Агентство уточняет, что подать заявку на участие в программе могут предприятия, у которых есть как минимум пять продуктов, подготовленных для продажи, и которые представлены в социальных сетях или имеют собственный сайт. Компании должны иметь продукцию, подходящую для реализации на внешних рынках, например одежду, косметику, товары для дома или изделия ручной работы. Приоритет будет отдаваться предприятиям с опытом или экспортным потенциалом.

При этом участие является бесплатным, а крайний срок подачи заявок — 5 октября. Программа реализуется Агентством инвестиций при поддержке Всемирного банка и Проекта повышения конкурентоспособности.