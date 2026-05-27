logos.press.md logologos
27 Мая 2026, 08:11
2 278
Китайский бизнес проявляет интерес к СЭЗ «Унгены-бизнес»

Делегация бизнесменов из Китайской Народной Республики посетила 26 мая свободную экономическую зону «Унгены-бизнес».

В ходе встречи представители китайской деловой среды выразили большой интерес к выгодным условиям ведения бизнеса в свободной экономической зоне, налоговым и таможенным льготам, стратегическому положению муниципалитета Унгены, а также доступу к рынкам Европейского союза и СНГ, сообщает logos-press.md

Делегация задала множество вопросов, касающихся функционирования СЭЗ «Унгены-бизнес», приоритетных направлениях для инвестиций, имеющейся инфраструктуре и возможностях сотрудничества с уже работающими в зоне инвесторами.

Особый интерес гости проявили к развитию бизнеса в сфере производства, логистики и перерабатывающей промышленности.

В ходе обсуждений администрация СЭЗ представила конкурентные преимущества региона, стратегические инфраструктурные проекты, находящиеся в стадии разработки, а также перспективы расширения международного экономического сотрудничества. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и определения конкретных направлений партнерства для привлечения инвестиций.

Источник
