Китайский бизнес проявляет интерес к СЭЗ «Унгены-бизнес».

В ходе встречи представители китайской деловой среды выразили большой интерес к выгодным условиям ведения бизнеса в свободной экономической зоне, налоговым и таможенным льготам, стратегическому положению муниципалитета Унгены, а также доступу к рынкам Европейского союза и СНГ, сообщает logos-press.md

Делегация задала множество вопросов, касающихся функционирования СЭЗ «Унгены-бизнес», приоритетных направлениях для инвестиций, имеющейся инфраструктуре и возможностях сотрудничества с уже работающими в зоне инвесторами.

Особый интерес гости проявили к развитию бизнеса в сфере производства, логистики и перерабатывающей промышленности.

В ходе обсуждений администрация СЭЗ представила конкурентные преимущества региона, стратегические инфраструктурные проекты, находящиеся в стадии разработки, а также перспективы расширения международного экономического сотрудничества. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и определения конкретных направлений партнерства для привлечения инвестиций.