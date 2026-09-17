Кику: Тофан обещал «резать бензопилой», но дефицит вырос на 2 млрд леев.

Бывший премьер и депутат Ион Кику раскритиковал бюджетные корректировки, представленные правительством Тофана, заявив, что действия правительства не соответствуют обещаниям, данным до назначения правительства.

«Налоговая политика идет рука об руку с заявлениями премьер-министра Тофана об усилиях по сокращению государственного аппарата. Мы понимаем, что необходимо сокращать государственные расходы там, где они нерациональны и могут быть оптимизированы. Сейчас проводится анализ каждого учреждения, и мы изучаем, где можно сократить персонал, потому что это необходимо», — заявил депутат PAS Андриан Бэлуцел, сообщает unimedia.info

В свою очередь, депутат ПРОМ и бывший премьер-министр Ион Кику раскритиковал действия правительства, напомнив об обещаниях Тофана до его утверждения в парламенте сократить государственный аппарат.

«Скоро этому правительству исполнится 100 дней, и заявления премьер-министра Тофана, сделанные до его утверждения в парламенте, о том, что “мы будем резать бензопилой, пилой” и так далее, хороши и соответствуют ситуации. Однако действия показывают совершенно другое — они пришли с корректировками бюджета и увеличением дефицита на 2 млрд леев. К сожалению, действия отличаются от заявлений», — заявил Кику.