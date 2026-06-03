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bani.md logobani
3 Июня 2026, 13:08
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Кику: Решение властей уничтожило отрасль производства подсолнечного масла

Бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что одно из налоговых решений, принятое властями в период чрезвычайного положения, уничтожило отрасль переработки семян подсолнечника в Молдове и привело к закрытию ряда местных предприятий.

Кику: Решение властей уничтожило отрасль производства подсолнечного масла.
Кику: Решение властей уничтожило отрасль производства подсолнечного масла.

Кику раскритиковал решение, согласно которому экспорт подсолнечного масла был освобожден от НДС без права на налоговый вычет. Эта мера была утверждена в мае 2023 года. По его словам, одной из пострадавших компаний стало предприятие Floarea Soarelui, которое потеряло сотни миллионов леев из-за новых налоговых правил, сообщает bani.md

«Это предприятие просто закрылось. Данная налоговая мера лишила компанию более 200 миллионов леев. Решение было принято без консультаций и без учета возможных последствий», — заявил Кику в интервью NM.

Депутат отметил, что, несмотря на значительные объемы производства подсолнечника в Молдове, сырье сегодня экспортируется за границу, вместо того чтобы перерабатываться внутри страны. По его мнению, это снижает добавленную стоимость, создаваемую в экономике, а также уменьшает налоговые поступления в бюджет.

«Сейчас подсолнечник вместо переработки в стране загружается в грузовики и вывозится за рубеж. Даже студент, который не изучает экономику, понимает, что выгоднее перерабатывать сырье внутри страны, потому что именно здесь остаются налоги и создается добавленная стоимость», — сказал Кику.

По его мнению, власти должны избегать принятия решений, наносящих ущерб бизнесу, и более тщательно оценивать экономические последствия налоговых мер до их внедрения

Источник
bani.md logobani
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