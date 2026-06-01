Кабмин отклонил отмену минимальной ставки по налогу на недвижимость.

В нем отмечается, что отмена минимальной ставки может привести к неравномерному применению налоговой политики на местах и негативно сказаться на доходах местных бюджетов. А сохранение регулируемых ставок необходимо для поддержки баланса — между финансовой автономией местных органов власти и недопущением чрезмерных различий между административно-территориальными единицами, передает logos-pres.md

В то же время подчеркивается, что минфин готовит изменения по налогу на недвижимость и местным налогам. И вскоре представит их в рамках налоговой политики-2027.

Так, местным властям могут предоставить полномочия устанавливать налоговые льготы для физлиц вместо внедрения общего уравнительного правила. Поэтому продвижение законодательной инициативы, касающейся только отмены минимальной ставки без ее интеграции в общую реформу налогового законодательства, нецелесообразно.

Резкое воздействие переоценки жилья

Напомним, депутаты парламентской фракции Alternativa, экс-премьер Ион Кику и Лилиана Якони, предлагали отменить минимальную ставку налога на недвижимость, установленную для квартир, жилых домов, гаражей и прилегающих к ним земельных участков.

Проект был зарегистрирован почти сразу после проведения переоценки жилья. Как ранее сообщал Logos Press, депутаты отмечали, что действующая нормативная база четко определяет полномочия центральных и местных органов власти в этой области. Хотя ставки налога устанавливаются ежегодно органом местной власти, его полномочия ограничены.

Статья 280 НК устанавливает предельный минимум, ниже которого ставку нельзя опускать. В то же время кадастровые стоимости в результате недавней переоценки существенно выросли.

Это создаст давление на семейные бюджеты. Отмена минимума уменьшит воздействие этого роста на размер налога и даст местным властям возможность смягчить воздействие периодической переоценки недвижимого имущества на ее владельцев».