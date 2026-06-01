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logos.press.md logologos
6 Июня 2026, 08:12
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Кабмин отклонил отмену минимальной ставки по налогу на недвижимость

Правительство не поддержало отмену минимальной ставки налога на недвижимость, которую предлагала оппозиция. Заключение к ее проекту было утверждено на заседании кабмина.

Кабмин отклонил отмену минимальной ставки по налогу на недвижимость.
Кабмин отклонил отмену минимальной ставки по налогу на недвижимость.

В нем отмечается, что отмена минимальной ставки может привести к неравномерному применению налоговой политики на местах и негативно сказаться на доходах местных бюджетов. А сохранение регулируемых ставок необходимо для поддержки баланса — между финансовой автономией местных органов власти и  недопущением чрезмерных различий между административно-территориальными единицами, передает logos-pres.md

В то же время подчеркивается, что минфин готовит изменения по налогу на недвижимость и местным налогам. И вскоре представит их в рамках налоговой политики-2027. 

Так, местным властям могут предоставить полномочия устанавливать налоговые льготы для физлиц вместо внедрения общего уравнительного правила. Поэтому продвижение законодательной инициативы, касающейся только отмены минимальной ставки без ее интеграции в общую реформу налогового законодательства, нецелесообразно. 

Резкое воздействие переоценки жилья 

Напомним, депутаты парламентской фракции Alternativa, экс-премьер Ион Кику и Лилиана Якони, предлагали отменить минимальную ставку налога на недвижимость, установленную для квартир, жилых домов, гаражей и прилегающих к ним земельных участков. 

Проект был зарегистрирован почти сразу после проведения переоценки жилья. Как ранее сообщал Logos Press, депутаты отмечали, что действующая нормативная база четко определяет полномочия центральных и местных органов власти в этой области. Хотя ставки налога устанавливаются ежегодно органом местной власти, его полномочия ограничены. 

Статья 280 НК устанавливает предельный минимум, ниже которого ставку нельзя опускать. В то же время кадастровые стоимости в результате недавней переоценки существенно выросли. 

Это создаст давление на семейные бюджеты. Отмена минимума уменьшит воздействие этого роста на размер налога и даст местным властям возможность смягчить воздействие периодической переоценки недвижимого имущества на ее владельцев».

Источник
logos.press.md logologos
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