Из-за неоплаченных медполисов система ОМС теряет почти 190 млн леев в год.

Почти три из четырех владельцев сельскохозяйственных земель, которые по закону обязаны приобретать полис обязательного медстрахования, не выполняют это требование. Из-за этого система ежегодно недополучает около 190 млн леев.

Такие выводы содержатся в отчете Счетной палаты об исполнении фондов обязательного медицинского страхования (FAOAM) за 2025 год, пишет bani.md

По данным аудиторов, на конец 2025 года в информационной системе обязательного медицинского страхования были зарегистрированы 142 367 незастрахованных лиц, обязанных самостоятельно приобрести полис. Из них 136 635 — владельцы сельхозземель, 4 872 — учредители индивидуальных предприятий, 534 — обладатели патентов, 79 — адвокаты, 5 — нотариусы и 4 — судебные исполнители.

Счетная палата подсчитала, что если бы все эти лица оплатили фиксированный страховой взнос, доходы фондов обязательного медицинского страхования были бы выше примерно на 187,3 млн леев.

Аудит также показал, что основную проблему составляют именно владельцы сельскохозяйственных земель: они составляют 95,9% всех граждан, обязанных приобрести полис, однако свои взносы оплатили лишь 26% из них. Для этой категории стоимость страхового полиса составляет 1 264 лея.