Иванов заявил о критической ситуации в сельском хозяйстве Молдовы: Придёт счёт.

Логистические расходы молдавских аграриев выросли более чем на 45%, а стоимость транспортировки пшеницы до порта Джурджулешты достигает 75–80 банов за килограмм.

Председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Сергей Иванов заявил, что многие фермеры находятся на пределе возможностей, передает bani.md

По словам депутата, ситуацию в сельском хозяйстве осложняют подорожание топлива, нехватка транспорта и большие очереди на таможенных пунктах и в Международном свободном порту Джурджулешты.

«Логистика выросла более чем на 45%. Чтобы вы понимали, насколько серьёзна ситуация: из одного килограмма пшеницы, доставленного в порт Джурджулешты, примерно 75–80 банов приходится только на транспортные расходы», — заявил Иванов.

По словам депутата, рост расходов особенно сильно отражается на сельхозпроизводителях, которые продолжают хранить зерно на складах и не могут реализовать его по цене, покрывающей затраты.

Иванов утверждает, что часть зерна продаётся уже ниже себестоимости. При этом многие фермеры не успели сформировать запасы дизельного топлива из-за нехватки финансовых ресурсов.

«Многие фермеры находятся на пределе — как из-за того, что дизельное топливо очень дорогое, так и потому, что им не удалось продать зерно, которое уже продаётся ниже себестоимости», — сказал депутат.

Отдельно председатель комиссии высказался о заявлениях властей о наличии запасов топлива примерно на десять дней.

«Очень много говорится о том, что у нас есть запасы на десять дней. Вопрос в том: за чьи деньги были созданы эти запасы и кто за них заплатит?» — заявил Иванов.

По его мнению, само наличие резервов не означает, что проблемы на рынке топлива решены.

Иванов также заявил, что введение чрезвычайного положения само по себе не позволит решить проблемы аграрного сектора.

«Это критическая ситуация и, к сожалению, она не будет решена просто введением чрезвычайного положения», — отметил депутат.

Он сравнил действия правительства с «опусканием жалюзи» в доме, заявив, что принятые меры в дальнейшем приведут к дополнительным расходам.

«Последнее жалюзи будет поднято, дом будет сиять, и у нас создастся впечатление, что всё хорошо, но на самом деле придёт и счёт за эту уборку. Мы заплатим», — заключил Иванов.