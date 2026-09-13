Ионицэ: Система орошения в Молдове обойдется в 3 млрд евро.

Без орошения сельское хозяйство Молдовы не сможет стать конкурентоспособным в рамках ЕС, считает Вячеслав Ионицэ, эксперт по экономической политике в IDIS «Viitorul».

Однако, по его оценке, для создания эффективной системы орошения стране потребуются инвестиции в размере примерно 3 млрд евро. По данным эксперта, номинальная площадь орошаемых земель в Молдове в 1990 году составляла почти 290 тыс. га, 2000 – 302 тыс. га, в 2010 – 228,3 тыс. га, в 2020 – 222,2 тыс. га, в 2025 – 217,5 тыс. га. Однако фактически в настоящее время орошаются примерно 30–40 тыс. га. То есть, около 1,6 % сельскохозяйственных угодий страны, пишет logos-pres.md

Радикальное сокращение площади орошаемых земель и реально используемых ирригационных систем отражается и на статистике водопотребления. Так, в 1990 году в Молдова на ирригацию уходило около 898 млн кубометров, в 2000 – 50 млн, в 2010 – 43 млн, в 2020 – 50 млн, в 2025 – всего 21 млн кубометров воды. Таким образом, потребление воды для орошения сократилось примерно в 40 раз за последние 35 лет.

Любопытна и сравнительная статистика водопользования в целях ирригации в странах региона. Так, Молдова использует около 28 кубометров воды на каждый гектар орошаемых сельхозугодий, тогда как Румыния — 276 кубометров, Украина — 90 кубометров. Эксперт подчеркивает, что Молдова в значительной степени зависит от водных ресурсов, поступающих из-за рубежа. Это примерно 87 % всех водных ресурсов из возобновляемых источников. И это в основном реки, берущие начало в Украине, с притоками в Румынии.

Основная проблема – низкая эффективность использования воды

По мнению эксперта, все это свидетельствуют «об одной из основных уязвимостей молдавского сельского хозяйства». В этом контексте развитие сектора орошаемого земледелия в условиях изменения климата входит в приоритет минсельхоза.

Вячеслав Ионицэ уверен, что «проблема заключается не только в (крайне лимитированном, LP) наличии водных ресурсов, но и в ограниченной способности использовать их в сельском хозяйстве». По данным аналитика, Молдова располагает примерно 6,3 кубометрами воды из возобновляемых источников на гектар, по сравнению с 5,1 кубометрами в Украине и 23,5 кубометрами в Румынии.

Тем не менее, Молдова использует лишь около 0,4 % возобновляемых водных ресурсов, тогда как Украина — 1,7 %, а Румыния — 1,1 %. В европейских странах, сельское хозяйство которых в значительной степени зависит от орошения, этот показатель значительно выше: 17 % в Испании, 11,9 % в Греции, 8,9 % в Италии и 3,1 % в Болгарии.

Ремарка Logos Press: Любопытно и то, что по зарубежным экспертным оценкам, очень значительная доля воды для ирригации в таких странах, как Испания, приходится на собираемые рачительными фермерами стоки осадков с крыш и т.д. В Молдове тоже есть такой опыт – накопленный в ходе одного маленького донорского проекта.

Также в контексте темы ирригации бросается в глаза вопиющая проблема беспрецедентного обмеления Днестра, Прута и практически всех малых рек страны. Очевидно, что использование этих водных источников даже в качестве ресурсов питьевой воды теперь выглядит, мягко говоря, не очень ненадежной стратегией.

Речной воды в Молдове мало не только для интенсивной ирригации, но и в принципе – для жизнедеятельности населения и экосистем. Подземные источники воды – отдельная и крайне противоречивая тема. Эксперты-экологи и почвоведы сходятся во мнении, что по качеству порядка 80-90% воды из подземных источников не пригодно для орошения без дополнительной и глубокой «нормализации».

То есть – приведение в соответствие с нормативами (которые, между прочим, тоже необходимо обновить и гармонизировать в соответствии со стандартами ЕС). В этой связи стоит упомянуть и жесткий дефицит иного ресурса – квалифицированных агрономов – мелиораторов в местном сельском хозяйстве. А сколько их сейчас готовят учебные заведения Молдовы?

Учитывая весь перечисленный «пассив», самое время задаться вопросом: в чем же выход? В стране есть специалисты, которые считают, что решением могут стать высокотехнологические системы орошения. Даже не капельного наземного, а, например, подпочвенного (внутрипочвенного) импульсного орошения.

Для их стабильной и высокоэффективной работы необходимо в разы меньше воды. Однако, такие системы для подавляющего числа молдавских фермеров недоступны в финансовом отношении. Поэтому, как считает Вячеслав Ионице, 3 млрд евро спасут орошаемое земледелие Молдовы. Не меньше.