Ионицэ: Граждане будут платить за упаковку около 2 леев с возможностью вернуть эти деньги.

С 2027 года в Молдове планируется внедрение депозитной системы для упаковки из пластика, стекла и металла.

При покупке продукции молдаване будут дополнительно платить около 2 леев за каждую упаковку, однако эту сумму можно будет вернуть после ее сдачи, передает rupor.md

По словам эксперта по экономической политике IDIS «Viitorul» Вячеслава Ионицэ, новая система должна способствовать сокращению загрязнения окружающей среды, а также увеличению объемов сбора и переработки отходов. При этом ее эффективность будет зависеть от того, насколько правильно механизм будет регулироваться и администрироваться.

«Экономический смысл этой депозитной системы для упаковки — это квазиналогообложение. Молдаване будут платить за каждую упаковку около 2 леев с возможностью вернуть эти деньги при возврате упаковки. Если государство вводит такой механизм, оно должно обеспечить и необходимые условия для эффективной работы системы, чтобы она способствовала уменьшению загрязнения и стимулировала граждан возвращать упаковку», — заявил эксперт.

Ионицэ отмечает, что рост потребления приводит и к увеличению количества используемой упаковки. По представленным им оценкам, оборот компаний в сфере торговли в 2026 году может достичь почти 350 млрд леев против примерно 319 млрд леев в 2025 году и 171 млрд леев в 2020-м. Данные за 2025 и 2026 годы являются оценочными и могут быть пересмотрены.

Значительную часть потребления составляют импортные товары. В 2026 году импорт напитков может превысить 165 млн долларов против 134 млн долларов годом ранее и около 55 млн долларов в 2020 году. Рост связан прежде всего с импортом воды и прохладительных напитков. При этом импорт вина сокращается, а импорт пива демонстрирует небольшой рост.

По оценкам эксперта, объем импорта напитков в 2026 году может составить около 252 млн литров против 237 млн литров в 2025 году и почти 104 млн литров в 2020-м. Количество импортированных бутылок может достичь примерно 370 млн против 308 млн в прошлом году и 151 млн в 2020 году.

В целом объем упаковки из пластика, стекла и металла, ежегодно поступающей на рынок Молдовы, в 2026 году может составить около 615 млн единиц. Для сравнения, в 2025 году этот показатель оценивался в 549 млн, а в 2020-м — в 282 млн единиц.

По словам Ионицэ, около 60% упаковки, поступающей на рынок, приходится на импортную продукцию и пластик. Если бы депозитная система действовала уже в 2026 году, при депозите в 2 лея за упаковку потребители заплатили бы около 1,2 млрд леев. В 2027 году эта сумма может достигнуть примерно 1,3 млрд леев, а в последующие годы — около 1,7 млрд леев по мере роста рынка упаковки.

Для сравнения, налог на недвижимость, который, по оценке эксперта, население Молдовы заплатит в 2026 году, составит около 600 млн леев.

Опыт других стран показывает, что в первый год работы депозитной системы значительная часть упаковки может не возвращаться. В Молдове, по оценке Ионицэ, в первый год может быть возвращено около 740 млн леев из 1,3 млрд леев, уплаченных в качестве депозитов. Около 600 млн леев могут остаться невостребованными.

Эксперт считает, что невостребованные потребителями деньги не должны рассматриваться как прибыль оператора системы. По его мнению, их следует направлять на развитие и повышение эффективности механизма сбора упаковки.

Одной из главных задач властей Ионицэ называет создание доступной системы, которая позволит гражданам без сложностей сдавать упаковку и получать обратно свои деньги. В Молдове насчитывается более тысячи крупных магазинов и несколько сотен небольших торговых точек, которые, по его мнению, должны быть интегрированы в систему сбора.

Пункты возврата упаковки должны находиться максимально близко к потребителям. При этом необходимо четко разграничить функции государства и частных операторов: государство должно устанавливать правила, методологию и механизмы контроля, а операционное управление системой должно осуществляться прозрачно.