Ионицэ: 500 000 семей в Молдове сталкиваются с энергетической бедностью.

Около 500 000 семей в Республике Молдова, то есть примерно миллион человек, сталкиваются с энергетической бедностью, причем около 170 000 из них находятся в критической ситуации.

Кроме того, более 10% малоимущих семей зимой отапливают жилье кизяком, не имея доступа к другим источникам энергии. Такие данные представил экономист Вячеслав Ионицэ в программе Contrasens, пишет ziua.md

По словам Ионицэ, самые бедные семьи в Республике Молдова в большинстве своем фактически исключены из числа потребителей природного газа, поскольку не могут позволить себе расходы на отопление жилья.

«У самых бедных людей нет газа. Я много раз говорил: среди 40% самых бедных, а это около 500 000 семей, более 80%, примерно 400 000 семей, не отапливают жилье газом. Даже дровами — дрова для них тоже роскошь. Они отапливают жилье растительными остатками, ветками, хворостом, кизяком. 10% бедных отапливают жилье кизяком», — пояснил Вячеслав Ионицэ.

Экономист также рассказал о категории людей, которые испытывают «глубокую энергетическую бедность». Они потребляют в несколько раз меньше энергии, чем среднестатистическая семья. По его оценке, около 170 000 семей находятся в особенно тяжелом положении в преддверии холодного сезона.

«500 000 семей сталкиваются с энергетической бедностью, а 170 000 из них находятся в критической ситуации и действительно не знают, как переживут зиму. Зимой у них есть тепло, но его примерно в восемь раз меньше, чем у средней семьи. То есть фактически они живут в холоде. Отапливают жилье лишь несколько раз в день, терпя холод. Живут в одной маленькой комнате, отапливают ее всего несколько раз за ночь, поддерживая минимально допустимую температуру», — заявил эксперт.

Еще одна проблема, по мнению Ионицэ, заключается в том, что энергетическая бедность по-разному затрагивает жителей городов и сел. По его словам, в сельской местности люди не зависят от газа, поскольку могут перейти на дрова или другие доступные виды топлива, тогда как у жителей городов, особенно подключенных к централизованному отоплению, альтернатив нет.

«Жители сел могут перейти с газа на дрова. Но горожанину, у которого централизованное отопление, переходить не на что. С газа ему переходить не на что», — заявил Вячеслав Ионицэ.

Экономист считает, что феномен энергетической бедности в Республике Молдова необходимо изучать более внимательно, особенно учитывая, что повышение цены на газ может привести к росту других расходов в экономике.

«Это не новое явление, оно существует давно, но, как я уже говорил, газ повлечет за собой подорожание и других товаров», — добавил Вячеслав Ионицэ.