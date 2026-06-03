Инвестиционная активность в Молдове с начала года просела.

В годовом исчислении капитальные вложения составили 6,2 миллиарда леев, снизившись в целом на 2,4%. Данная статистика отражает общее снижение инвестиционной активности бизнеса в начале года, несмотря на заложенные в госбюджете программы стимулирования, передает logos-pres.md

Квартальные данные с начала года публикует Национальное бюро статистики. Инвестиции в долгосрочные материальные активы составили 5,7 миллиарда леев, снизившись на 1,5%.

Объем инвестиций в нематериальные активы составил 0,4 миллиарда леев, снизившись на 13,2%. Увеличение наблюдалось по позициям долгосрочных материальных активов: нежилые здания – на 3,5%, машины и оборудование – на 1,0%, транспортные средства – на 6,8% и прочие материальные активы – на 0,3%.

При этом объем инвестиций в жилые здания снизился на 13,5%, а в инженерные сооружения – на 11,8%. В законе о государственном бюджете Молдовы на 2026 год, получившем название «Бюджет ответственных инвестиций», запланированы общие капитальные расходы на 11,4 миллиарда леев. Из этой суммы непосредственно на капитальные инвестиции (вложения) выделено 3 миллиарда леев, что на 55% больше по сравнению с предыдущим годом.

Помимо прямых бюджетных ассигнований, инвестиционная программа 2026 года усиливается внешними источниками: План роста ЕС (предусмотрено 5,6 миллиарда леев в виде европейских грантов и льготных кредитов на модернизацию инфраструктуры).

Госпроекты с внешним финансированием планируются на более 5,7 млрд леев составят расходы по линии других международных доноров (всего около 112 проектов). На развитие бизнеса бюджет предусматривает также увеличение финансирования фондов поддержки МСП — дополнительные по 200 млн леев направлены на программу кредитования «373» и Фонд экономического роста FACEM.