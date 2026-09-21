Инвестиции в ГЦБ: Минфин проводит новый раунд подписки.

Министерство финансов сегодня запускает новый раунд подписки на государственные ценные бумаги. Он продлится до 5 октября на платформе eVMS.md.

В рамках этой подписки граждане могут инвестировать в государственные облигации со сроком погашения 1 год и годовой процентной ставкой 7,45%; со сроком погашения 2 года - 7,55%; 3 года - 7,65%; 4 года - 7,85%, передает moldpres.md

Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 леев, а начисленные проценты переводятся раз в полгода непосредственно на банковский счет инвестора.

Платформа была запущена летом 2024 года. Государственные ценные бумаги являются одним из наиболее надежных инвестиционных инструментов благодаря полной государственной гарантии. Посредством ГЦБ государство заимствует средства у граждан для финансирования проектов развития и экономического роста страны. Государственные ценные бумаги включают казначейские векселя и гособлигации.