Гырбу: Дефицит бюджета обходится Молдове «астрономическими» суммами.

Экономический эксперт Виорел Гырбу раскритиковал финансовую политику руководства страны, заявив о полной потере бюджетной дисциплины и риске перерастания текущих экономических трудностей в масштабный и неуправляемый кризис.

По словам аналитика, министерство финансов не способно навести порядок в подотчетном секторе, из-за чего кассовый разрыв негативно бьет по всем макроэкономическим направлениям, сообщает rupor.md

«Дефицит обходится нам огромной ценой. В виде процентов по займам мы выплачиваем колоссальные, астрономические суммы. Эта проблема требует немедленного решения, поскольку колоссальный дефицит оказывает мощное проинфляционное давление на экономику», — отметил Виорел Гырбу.

Эксперт указал на деструктивную цепочку: растущий дефицит вынуждает Национальный банк Молдовы (НБМ) задействовать жесткие инструменты монетарной политики. Ограничительные меры центробанка ведут к удорожанию кредитных ресурсов («стоимости денег»), что напрямую бьет по предпринимательской среде и покупательской способности населения.

Гырбу выразил сожаление, что молдавские власти традиционно действуют вопреки классическим правилам антикризисного менеджмента. Он напомнил: во время спада государство обязано снижать налоговое бремя, чтобы поддержать деловую активность, и задумываться о повышении налогов исключительно в периоды уверенного экономического роста. В Молдове же, по оценке экономиста, ситуация обратная — налоговая нагрузка на граждан только усиливается.

«Мы находимся в состоянии непрерывного кризиса с 2022 года. Текущие действия властей — это лишь попытки спасти собственную стабильность, а не системная работа на благо населения. Ситуация в сфере публичных финансов критическая, и выхода из нее пока не просматривается», — резюмировал экономист.

Критика со стороны Виорела Гырбу звучит на фоне серьезного ухудшения бюджетных показателей Молдовы. Согласно последним макроэкономическим корректировкам, дефицит государственного бюджета страны вырос до 23,07 млрд леев, что составляет 5,95% от валового внутреннего продукта (ВВП). Данный показатель почти вдвое превышает критический порог в 3% ВВП, который считается экономически устойчивым по международным стандартам.

По данным министерства финансов РМ, только за первые семь месяцев дефицит национального публичного бюджета подскочил на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуация осложняется тем, что правительство вынуждено направлять огромные суммы на социальные трансферты (включая зимние энергетические компенсации населению) и завершение инфраструктурных проектов, одновременно сталкиваясь с сокращением внешних грантов.

Кабинет министров признает сложность ситуации: исполнительная власть заявляет о планах провести фискальную консолидацию и вернуть дефицит к уровню 3% ВВП, однако независимые эксперты и аналитическое сообщество (в частности, Expert-Grup) называют текущую модель накопления госдолга за счет внутренних и внешних займов опасным бременем, существенно тормозящим долгосрочное развитие реального сектора экономики.