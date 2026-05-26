Грузоперевозки в Молдове демонстрируют сезонный всплеск активности.

Рост тоннажа и дальности грузоперевозок напрямую связан с увеличением объемов экспорта, где лидируют поставки агропродукции в страны ЕС и Турцию, пишет logos-pres.md

По последним опубликованным данным, в январе-марте 2026 года предприятия железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта перевезли 4,5 миллиона тонн грузов, что на 15,1% больше, чем в январе-марте 2025 года. Общий объем грузоперевозок составил 1332,3 миллиона тонно-километров, что на 14,7% больше по сравнению с январем-мартом 2025 года. Об этом сообщает Национальное бюро статистики (НБС).

На долю автомобильного транспорта приходится 88,4% грузоперевозок. В первом квартале произошло как увеличение объема перевозимых автомобилями грузов (на 17,7%), так и дальности перевозок (на 15,6%), по сравнению с январем-мартом 2025 года, сообщает НБС.

Предприятия автомобильного транспорта перевезли 4,0 млн тонн грузов, из которых 2,8 млн тонн (70,0% от общего объема) пришлись на внутренние перевозки и 1,2 млн тонн (30,0%) – на международные. Это свидетельствует о заметном оживлении экономической активности в Молдове по сравнению со спадом в аналогичном периоде прошлого года.

Доля грузов, перевозимых автомобильным транспортом, в общем объеме грузов, перевозимых этим видом транспорта в Кишиневе, составила 54,7%, в северных регионах – 16,8%, в центральных – 17,8%, в южных – 5,7%, а в Гагаузском автономном округе – 5,0%.

Железнодорожные перевозки, на долю которых приходится 11,3% в структуре перевозимых грузов, в январе-марте 2026 года также продемонстрировали рост как объема перевозимых грузов, так и их продолжительности на 2,3% и, соответственно, на 4,0%.

В годовом сравнении в этот период воздушный транспорт оставался аутсайдером рынка грузоперевозок. Там произошло дальнейшее снижение как объема перевозимых грузов, так и их продолжительности на 42,7% и, соответственно, на 56,7%.