Гросу хочет реформировать Moldovagaz: Пора умерить аппетиты, чтобы снизить тариф.

Председатель парламента Игорь Гросу вновь заявил о законопроекте, который должен сократить часть расходов, включаемых в регулируемый тариф на природный газ.

Об этом он сказал в эфире программы Punctul pe Azi на TVR Moldova.

По словам спикера, власти не могут повлиять на стоимость газа на международных рынках, однако способны воздействовать на внутренние расходы системы распределения, в частности — на затраты АО Moldovagaz.

«Цена складывается из двух компонентов. Первый — это стоимость газа на рынках, которая от нас не зависит и формируется по биржевым котировкам. Здесь маневрировать невозможно. Во всем мире цены на газ выросли», — заявил Игорь Гросу.

По его словам, второй компонент тарифа — это внутренние расходы, включая оплату труда, затраты на распределение газа и содержание предприятий. Именно эти расходы, считает спикер, можно проанализировать, чтобы найти возможности для их сокращения.

Гросу также обратил внимание на разницу между кадровыми расходами Energocom и Moldovagaz.

«Коллеги показали мне, что в случае с Energocom расходы на оплату труда в расчете на один кубометр газа составляют шесть банов. А в случае с Moldovagaz, которая осуществляет распределение через 12 предприятий, — три лея. Уже зарегистрирован законопроект, который побудит Moldovagaz умерить свои аппетиты. При всем уважении — 12 предприятий, 12 директоров, 12 бухгалтеров, 5000 сотрудников по всей системе. Все это превращается в расходы, которые затем включаются в тариф под предлогом того, что именно столько стоит транспортировка газа», — заявил он.

Заявления Гросу прозвучали после того, как на прошлой неделе Министерство энергетики сообщило о подготовке изменений в механизм расчета тарифов на природный газ. Ведомство отметило, что одной из ключевых составляющих тарифа являются расходы на распределение, которые достигают почти 4 леев за кубометр и составляют около 30% итогового счета. По мнению министерства, повышение эффективности работы 12 распределительных предприятий Moldovagaz может способствовать снижению этих расходов. В связи с этим министерство предложило компании проанализировать возможность реорганизации структуры распределения.

В том же контексте Игорь Гросу раскритиковал размер доходов председателя правления АО Moldovagaz Вадима Чебана.

«В прошлый четверг я назвал сумму в 400 тысяч леев как его месячный доход за апрель. Он быстро выступил с опровержением и сказал, что это не 400 тысяч, а 150 тысяч леев. Я дополнительно проверил информацию и действительно немного ошибся — речь идет о 377 999 леях. Это общая сумма, которую он получил. Я также посмотрел, сколько получают советники и заместители. Если времена тяжелые, значит, все должны мобилизоваться. Так же, как в Energocom, где зарплаты свыше 100 тысяч леев сократили до уровня ниже этой суммы. И Moldovagaz тоже должна проявить солидарность с остальными гражданами», — добавил спикер.

Акционерами Moldovagaz являются «Газпром» (50%), администрация Приднестровского региона (13,44%), Агентство публичной собственности Республики Молдова (35,33%) и миноритарные акционеры (1,23%). В состав компании входят 12 распределительных предприятий.

Любые изменения в структуре компании могут быть внесены только с согласия всех акционеров.