Грэдинару не исключил нового роста тарифов: Газ в ведре из РФ по 6 леев — это сказки.

В Молдове цены на природный газ могут снова вырасти, поскольку действующие тарифы не покрывают текущие расходы поставщиков на фоне колебаний цен на международном рынке.

По словам депутата от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Василия Грэдинару, тарифы формируются рынком и утверждаются регулятором, а не политиками, и предостерег граждан от веры в популистские обещания, передает rupor.md

«Я вовсе не буду популистом и скажу, что не знаю, станет ли это повышение последним. Цены на газ устанавливаются НАРЭ (ANRE), а не партией PAS и не правительством. У Молдовы нет собственного газа ни в Фалештах, ни в Хынчештах. Мы покупаем его на свободном рынке, как и все остальные, и, соответственно, эта ситуация на нас влияет», — пояснил Грэдинару.

Парламентарий также жестко раскритиковал заявления некоторых представителей оппозиции, утверждающих, будто они способны договориться о прямых дешевых поставках из России.

«Если кто-то рассказывает нам, что может привезти из Российской Федерации газ в ведре по 6 леев, то это сказки для детей», — добавил Грэдинару.

По словам депутата, в рамках недавней корректировки государственного бюджета власти заложили 550 миллионов леев на выплату компенсаций гражданам в холодный период года. При этом Грэдинару признал, что если международный рынок спровоцирует очередной скачок цен, правительству придется пересматривать свои возможности.

«Конечно, нам придется проанализировать, в случае возможного роста, каков будет этот рост и насколько сможет вмешаться правительство, чтобы помочь гражданам. Мы стремимся помочь как можно большему числу людей, но бюджет не безграничен. У нас есть жесткие бюджетные ограничения, которые мы обязаны учитывать, принимая решение о том, кому и в каком объеме помогать», — подытожил депутат.