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bani.md logobani
20 Июня 2026, 08:12
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Государство выставляет на продажу один из самых известных отелей Кишинева

Агентство публичной собственности объявило о начале нового публичного аукциона по приватизации государственных активов, включая отель «Заря» в Кишиневе, а также две издательские и типографские компании.

Государство выставляет на продажу один из самых известных отелей Кишинева.
Государство выставляет на продажу один из самых известных отелей Кишинева.

По данным Агентства, самым ценным активом, выставленным на продажу, является гостиница «Заря», для которой государство установило начальную цену в 106 миллионов леев, передает bani.md

Представители учреждения в пресс-релизе утверждают, что отель является привлекательным объектом для инвесторов благодаря своему расположению в центре столицы и предлагаемым возможностям развития. При этом актив подвергается приватизации на определенных особых условиях, призванных защитить инфраструктуру в окрестностях.

В список активов, предлагаемых к приватизации, также входят гостиница «Заря» и Государственное дидактическое издательство Știința с начальной ценой в 6,3 миллиона леев, а также издательско-полиграфическая компания Lumina стоимостью 530 000 леев.

По данным Агентства, оба предприятия обладают обширным опытом в издательской и полиграфической сферах и выставляются на продажу в рамках процесса извлечения выгоды из государственного наследия.

Власти заявляют, что приватизация этих активов направлена на привлечение частных инвестиций, дальнейшее развитие предприятий и более эффективное использование государственных активов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 августа 2026 года, 12:00. Аукцион с объявлением результатов состоится 20 августа 2026 года в штаб-квартире Агентства публичной собственности в Кишиневе.

Источник
bani.md logobani
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