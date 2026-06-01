Государство выставляет на продажу один из самых известных отелей Кишинева.

Агентство публичной собственности объявило о начале нового публичного аукциона по приватизации государственных активов, включая отель «Заря» в Кишиневе, а также две издательские и типографские компании.

По данным Агентства, самым ценным активом, выставленным на продажу, является гостиница «Заря», для которой государство установило начальную цену в 106 миллионов леев, передает bani.md

Представители учреждения в пресс-релизе утверждают, что отель является привлекательным объектом для инвесторов благодаря своему расположению в центре столицы и предлагаемым возможностям развития. При этом актив подвергается приватизации на определенных особых условиях, призванных защитить инфраструктуру в окрестностях.

В список активов, предлагаемых к приватизации, также входят гостиница «Заря» и Государственное дидактическое издательство Știința с начальной ценой в 6,3 миллиона леев, а также издательско-полиграфическая компания Lumina стоимостью 530 000 леев.

По данным Агентства, оба предприятия обладают обширным опытом в издательской и полиграфической сферах и выставляются на продажу в рамках процесса извлечения выгоды из государственного наследия.

Власти заявляют, что приватизация этих активов направлена на привлечение частных инвестиций, дальнейшее развитие предприятий и более эффективное использование государственных активов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 августа 2026 года, 12:00. Аукцион с объявлением результатов состоится 20 августа 2026 года в штаб-квартире Агентства публичной собственности в Кишиневе.