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logos.press.md logologos
23 Июня 2026, 22:24
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Государственная налоговая служба напомнила о сроке уплаты сбора за санитарную очистку

С 2026 года законодательство предусматривает новые правила администрирования сбора за санитарную очистку, включая сроки его уплаты.

Государственная налоговая служба напомнила о сроке уплаты сбора за санитарную очистку.
Государственная налоговая служба напомнила о сроке уплаты сбора за санитарную очистку.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Уплачивать сбор за санитарную очистку могут физлица, которые по состоянию на 1 марта т.г. зарегистрированы по месту жительства, либо собственники недвижимости  жилого назначения, передает logos-pres.md

Органы местной власти смогут ежегодно определять, какая именно из этих категорий будет уплачивать сбор. Если сбор применяется к собственникам жилья, а оно находится в общей собственности, субъект налогообложения определяется местным органом власти.

Объект налогообложения и налогооблагаемая база могут рассчитываться либо исходя из количества лиц, зарегистрированных по месту жительства, либо исходя из количества объектов недвижимости жилого назначения, находящихся в собственности.

ГНС напоминает: в случае неуплаты сбора в установленный срок за каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере 0,0301%.

Налоговым периодом для сбора за саночистку является календарный год. Его исчисление будет производиться Службой по сбору местных налогов и сборов при примэрии.

Несмотря на то, что НК напрямую не предусматривает освобождение от уплаты данного сбора, местные органы власти могут предоставлять дополнительные освобождения, отсрочки или льготы социально уязвимым категориям населения с внесением изменений в местный бюджет.

Крайний срок уплаты сбора — 25 сентября т. г. Платежные извещения будут направлены за 15 дней до истечения этого срока.

Сбор можно уплатить онлайн через MPay и на сайте ГНС. Для оплаты наличными налогоплательщики могут обратиться в кассы банков или отделения «Почта Молдовы».

Источник
logos.press.md logologos
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