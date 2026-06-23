Государственная налоговая служба напомнила о сроке уплаты сбора за санитарную очистку.

С 2026 года законодательство предусматривает новые правила администрирования сбора за санитарную очистку, включая сроки его уплаты.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Уплачивать сбор за санитарную очистку могут физлица, которые по состоянию на 1 марта т.г. зарегистрированы по месту жительства, либо собственники недвижимости жилого назначения, передает logos-pres.md

Органы местной власти смогут ежегодно определять, какая именно из этих категорий будет уплачивать сбор. Если сбор применяется к собственникам жилья, а оно находится в общей собственности, субъект налогообложения определяется местным органом власти.

Объект налогообложения и налогооблагаемая база могут рассчитываться либо исходя из количества лиц, зарегистрированных по месту жительства, либо исходя из количества объектов недвижимости жилого назначения, находящихся в собственности.

ГНС напоминает: в случае неуплаты сбора в установленный срок за каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере 0,0301%.

Налоговым периодом для сбора за саночистку является календарный год. Его исчисление будет производиться Службой по сбору местных налогов и сборов при примэрии.

Несмотря на то, что НК напрямую не предусматривает освобождение от уплаты данного сбора, местные органы власти могут предоставлять дополнительные освобождения, отсрочки или льготы социально уязвимым категориям населения с внесением изменений в местный бюджет.

Крайний срок уплаты сбора — 25 сентября т. г. Платежные извещения будут направлены за 15 дней до истечения этого срока.

Сбор можно уплатить онлайн через MPay и на сайте ГНС. Для оплаты наличными налогоплательщики могут обратиться в кассы банков или отделения «Почта Молдовы».