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17 Сентября 2026, 09:51
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ГНС в августе продала конфискат на 363,5 тыс. леев: часы, техника и брендовые вещи

В период с 1 по 31 августа 2026 года Государственная налоговая служба (ГНС) реализовала конфискованное имущество на общую сумму 363,5 тыс. леев.

ГНС в августе продала конфискат на 363,5 тыс. леев: часы, техника и брендовые вещи.
ГНС в августе продала конфискат на 363,5 тыс. леев: часы, техника и брендовые вещи.

Сообщается, что всего в августе были проданы товары нескольких категорий. Наибольшую выручку принесли бытовая техника и электроника, одежда и обувь, наручные часы и отопительное оборудование.

Государственная налоговая служба напоминает, что заинтересованные лица могут ознакомиться с доступными предложениями на официальном сайте ГНС в разделе, посвященном конфискованному имуществу: https://sfs.md/ro/bunuri-confiscate 

Там публикуются актуальные списки выставленного на продажу конфискованного имущества, его характеристики и условия приобретения.

Согласно правилам реализации, имущество могут приобретать как физические, так и юридические лица на условиях, предусмотренных законодательством. Заинтересованным лицам необходимо подать заявку через сайт ГНС, воспользовавшись соответствующим интерактивным сервисом, где они могут выразить намерение совершить покупку и указать выбранное конфискованное имущество.

Государственная налоговая служба осуществляет управление и реализацию конфискованного и бесхозного имущества, а также других категорий имущества, предусмотренных законодательством, обеспечивая прозрачность процесса и его соответствие действующим нормативным требованиям.

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