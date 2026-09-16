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logos-press.md logologos-press
16 Сентября 2026, 15:56
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ГНС пересмотрит критерии отбора крупных налогоплательщиков

Это одна из задач, которые поставила перед собой Государственная налоговая служба во втором полугодии текущего года.

ГНС пересмотрит критерии отбора крупных налогоплательщиков.
ГНС пересмотрит критерии отбора крупных налогоплательщиков.

Она включена в отчет о деятельности ведомства за I полугодие 2027 года и перечень ее приоритетов на ближайший период. Документ опубликован на сайте ГНС, пишет logos-pres.md

ГНС определила действия, которые  намерена  предпринять во второй половине года. Список  включает 16 приоритетов, в который, кроме пересмотра критериев отбора крупных налогоплательщиков и утверждения их перечня на 2027–2028 годы, включена подготовка изменений в подзаконную базу в соответствии с изменениями налоговой политики – 2027. 

Ведомство планирует также оптимизировать внутренние процедуры и нарастить потенциал по расследованию налоговых правонарушений. Кроме того, ГНС намерена разработать новую Программу добровольного соблюдения налогового законодательства в соответствии с международными передовыми практиками. В отчете представлены также результаты деятельности ГНС за первое полугодие.

Так, ведомство обеспечило рост доходов в национальный публичный бюджет (НПБ) по сравнению с первым полугодием 2025 года на 11,3%. А также зафиксировало рост на 15% налоговых обязательств, начисленных в НПБ. Благодаря мерам по борьбе с выплатой заработной платы «в конвертах» и с неофициальной занятостью налоговая служба  увеличила  поступления по налоговым обязательствам на 29,5%.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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