ГНС пересмотрит критерии отбора крупных налогоплательщиков.

Это одна из задач, которые поставила перед собой Государственная налоговая служба во втором полугодии текущего года.

Она включена в отчет о деятельности ведомства за I полугодие 2027 года и перечень ее приоритетов на ближайший период. Документ опубликован на сайте ГНС, пишет logos-pres.md

ГНС определила действия, которые намерена предпринять во второй половине года. Список включает 16 приоритетов, в который, кроме пересмотра критериев отбора крупных налогоплательщиков и утверждения их перечня на 2027–2028 годы, включена подготовка изменений в подзаконную базу в соответствии с изменениями налоговой политики – 2027.

Ведомство планирует также оптимизировать внутренние процедуры и нарастить потенциал по расследованию налоговых правонарушений. Кроме того, ГНС намерена разработать новую Программу добровольного соблюдения налогового законодательства в соответствии с международными передовыми практиками. В отчете представлены также результаты деятельности ГНС за первое полугодие.

Так, ведомство обеспечило рост доходов в национальный публичный бюджет (НПБ) по сравнению с первым полугодием 2025 года на 11,3%. А также зафиксировало рост на 15% налоговых обязательств, начисленных в НПБ. Благодаря мерам по борьбе с выплатой заработной платы «в конвертах» и с неофициальной занятостью налоговая служба увеличила поступления по налоговым обязательствам на 29,5%.