Glovo в Молдове сменит владельца: компанию продают ради сделки с Uber

Немецкая компания Delivery Hero договорилась о продаже активов в 14 странах американской инвестиционной компании SSW Partners примерно за 1,6 млрд долларов.

В перечень входят операции Glovo в Румынии, Молдове, Испании, Португалии, Польше, а также в ряде других стран, сообщает profit.ro

Продажа является частью более крупной сделки и состоится только в случае успешного завершения предложения Uber Technologies о покупке Delivery Hero. Uber предложила 41,5 евро за акцию, оценив немецкую компанию примерно в 14,8 млрд долларов.

Если сделка будет завершена, Uber получит контроль над операциями Delivery Hero примерно на 50 рынках по всему миру. Ранее компания уже сообщала о планах расширения сервиса Uber Eats, в том числе в Румынии.

Glovo начала работу в Румынии в 2018 году и принадлежит Delivery Hero. По итогам 2025 года выручка Glovo Romania превысила 712 млн леев (ron), увеличившись на 38% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль компании выросла вдвое.