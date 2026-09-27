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ipn.md logoipn
27 Сентября 2026, 20:30
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Глава НБМ: Инфляция продолжит расти, но в 3-ем квартале 2027-го вернётся в диапазон

Анка Драгу подчеркнула, что основным риском для этого прогноза остается внешний геополитический фактор — цена нефти на международном рынке.

Глава НБМ: Инфляция продолжит расти, но в 3-ем квартале 2027-го вернётся в диапазон.
Глава НБМ: Инфляция продолжит расти, но в 3-ем квартале 2027-го вернётся в диапазон.

"Думаю, каждый, кто занимается прогнозированием инфляции, любой руководитель центрального банка каждое утро проверяет, сколько стоит нефть на международном рынке, поскольку от этого зависит целый ряд негативных последствий для цен на все товары и услуги", - сказала Анка Драгу в интервью IPN.

Целевой показатель инфляции Национального банка составляет 5% и остается неизменным. Сейчас инфляция находится ниже 7% — 6,96%.

"Мы ожидаем, что она продолжит расти, однако, по нашим прогнозам, в третьем квартале 2027 года вернется в целевой диапазон — 5% плюс-минус 1,5 процентного пункта, то есть опустится ниже 6,5%. Таким образом, в третьем квартале 2027 года инфляция вернется в зону, которую мы считаем приемлемой как для сбережений, так и для инвестиций.

Да, действительно, валютные резервы являются как непосредственным, так и психологическим инструментом обеспечения финансовой стабильности страны. Существует несколько методов их расчета, в том числе связанных с объемами импорта и экспорта. Более традиционный подход предполагает, что резервы должны покрывать несколько месяцев импорта — обычно три-четыре месяца. В нашем случае резервы составляют около пяти миллиардов и покрывают примерно пять-шесть месяцев импорта, поэтому по этому показателю мы находимся в комфортной ситуации.

Существует и другой метод расчета, связанный с внешними платежными обязательствами и непосредственно с финансовыми отношениями. Учитываются краткосрочные внешние обязательства по оставшемуся сроку погашения, и резервы должны с запасом покрывать эти обязательства. По этому показателю мы также находимся в очень комфортной ситуации. Как мы видим ежемесячно и ежеквартально, объем резервов несколько колеблется. Эти изменения связаны с выплатами по долговым обязательствам, поступлениями от займов, а иногда и с интервенциями. У нас нет режима постоянного вмешательства в рынок — мы проводим интервенции только для смягчения отдельных резких шоков.

В остальном у нас действует режим свободно плавающего валютного курса, и мы очень прозрачны в отношении резервов. Ещё один очень важный момент: с 1 января 2025 года мы приняли решение постепенно переводить резервы и инвестиции из долларов в евро. Разумеется, это не происходит за одну ночь — структура резервов меняется постепенно. Почему мы приняли такое решение? Чтобы привести её в соответствие с естественными изменениями в экономике. Сейчас около 70% финансовых потоков приходится на Европейский союз и осуществляется в евро. Доля ЕС в импорте и экспорте также составляет примерно 65–70%. Соответственно, и резервы страны должны в большей степени формироваться в евро. Благодаря изменению валютной структуры и состава резервов — переходу от долларов к евро — удалось, насколько я помню, сэкономить около 11 миллионов евро", - отметила Драгу.

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Источник
ipn.md logoipn
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