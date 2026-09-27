Глава НБМ: Инфляция продолжит расти, но в 3-ем квартале 2027-го вернётся в диапазон.

Анка Драгу подчеркнула, что основным риском для этого прогноза остается внешний геополитический фактор — цена нефти на международном рынке.

"Думаю, каждый, кто занимается прогнозированием инфляции, любой руководитель центрального банка каждое утро проверяет, сколько стоит нефть на международном рынке, поскольку от этого зависит целый ряд негативных последствий для цен на все товары и услуги", - сказала Анка Драгу в интервью IPN.

Целевой показатель инфляции Национального банка составляет 5% и остается неизменным. Сейчас инфляция находится ниже 7% — 6,96%.

"Мы ожидаем, что она продолжит расти, однако, по нашим прогнозам, в третьем квартале 2027 года вернется в целевой диапазон — 5% плюс-минус 1,5 процентного пункта, то есть опустится ниже 6,5%. Таким образом, в третьем квартале 2027 года инфляция вернется в зону, которую мы считаем приемлемой как для сбережений, так и для инвестиций.

Да, действительно, валютные резервы являются как непосредственным, так и психологическим инструментом обеспечения финансовой стабильности страны. Существует несколько методов их расчета, в том числе связанных с объемами импорта и экспорта. Более традиционный подход предполагает, что резервы должны покрывать несколько месяцев импорта — обычно три-четыре месяца. В нашем случае резервы составляют около пяти миллиардов и покрывают примерно пять-шесть месяцев импорта, поэтому по этому показателю мы находимся в комфортной ситуации.

Существует и другой метод расчета, связанный с внешними платежными обязательствами и непосредственно с финансовыми отношениями. Учитываются краткосрочные внешние обязательства по оставшемуся сроку погашения, и резервы должны с запасом покрывать эти обязательства. По этому показателю мы также находимся в очень комфортной ситуации. Как мы видим ежемесячно и ежеквартально, объем резервов несколько колеблется. Эти изменения связаны с выплатами по долговым обязательствам, поступлениями от займов, а иногда и с интервенциями. У нас нет режима постоянного вмешательства в рынок — мы проводим интервенции только для смягчения отдельных резких шоков.

В остальном у нас действует режим свободно плавающего валютного курса, и мы очень прозрачны в отношении резервов. Ещё один очень важный момент: с 1 января 2025 года мы приняли решение постепенно переводить резервы и инвестиции из долларов в евро. Разумеется, это не происходит за одну ночь — структура резервов меняется постепенно. Почему мы приняли такое решение? Чтобы привести её в соответствие с естественными изменениями в экономике. Сейчас около 70% финансовых потоков приходится на Европейский союз и осуществляется в евро. Доля ЕС в импорте и экспорте также составляет примерно 65–70%. Соответственно, и резервы страны должны в большей степени формироваться в евро. Благодаря изменению валютной структуры и состава резервов — переходу от долларов к евро — удалось, насколько я помню, сэкономить около 11 миллионов евро", - отметила Драгу.