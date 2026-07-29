Глава НАРЭ: Снижение зарплат не приведет к существенному уменьшению тарифа на газ.

В публичном пространстве появились ожидания, что уменьшение зарплат или оптимизация штата в газораспределительных компаниях позволит значительно снизить счета за газ. Однако, по словам главы НАРЭ, такое представление ошибочно.

«Из всех составляющих цены самыми крупными являются распределение и стоимость самого газа», — пояснил Алексей Таран, сообщает tvrmoldova.md

Он отметил, что в структуре тарифа для бытовых потребителей стоимость распределения составляет около 4,9 лея за кубометр. При этом в эту сумму входят техническое обслуживание, содержание и управление сетью газопроводов общей протяженностью более 26 тыс. километров.

По словам Тарана, НАРЭ проверяет и утверждает только обоснованные расходы операторов распределительных сетей.

«Речь идет не только о Moldovagaz, поскольку помимо него есть еще шесть независимых операторов газораспределительной системы. У Moldovagaz — 12 распределительных предприятий, плюс еще шесть независимых операторов. Все эти расходы НАРЭ устанавливает, проверяет и утверждает окончательные тарифы исключительно на основе обоснованных затрат», — подчеркнул он.

Глава НАРЭ отметил, что проект по оптимизации 12 газораспределительных предприятий, входящих в структуру Moldovagaz, действительно может сократить административные расходы и затраты на оплату труда, однако влияние на конечный тариф будет ограниченным.

«Снижение административных расходов будет, но не стоит ожидать, что тариф существенно уменьшится. Технический персонал — мастера, сварщики и сотрудники, которые обслуживают и эксплуатируют сети, — по-прежнему будет необходим», — заявил Алексей Таран.

15 июля компания Energocom направила в НАРЭ запрос о повышении тарифа на природный газ для конечных потребителей более чем на 6,5 лея за кубометр. 22 июля агентство вынесло на общественные консультации проект решения, предусматривающий повышение цены на газ на 5,87 лея за кубометр — всего на несколько банов меньше, чем запрашивал Energocom.

Если проект будет утвержден, потребители будут платить 20,30 лея за каждый кубометр природного газа с учетом НДС.