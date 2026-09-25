Глава НАРЭ ответил на заявление Спыну о трехкратной разнице цен на газ.

Глава Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Алексей Таран отреагировал на заявление бывшего министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.

Ранее Спыну, комментируя запрос Energocom на повышение тарифа на газ, заявил, что нынешние закупочные цены в три раза ниже, чем в 2022 году.

В эфире передачи на телеканале Jurnal TV глава НАРЭ объяснил, что сравнивать цены необходимо с учетом способов закупки газа. В 2022 году действовал контракт между Moldovagaz и «Газпромом».

«2022 год был годом с самой высокой волатильностью котировок. Первое отличие заключается в способе закупки природного газа тогда и сейчас. Тогда действовал контракт на поставку через Moldovagaz с „Газпромом“. В этом контракте цена формировалась пропорционально. Для первого и четвертого кварталов коэффициент TTF составлял 30%, а в летние месяцы TTF — 70%», — заявил Таран.

По его словам, если учитывать непосредственно закупочную цену, то к концу года она составляла около 700 евро, что действительно ниже нынешних 841 евро, указанных в запросе. Однако, отметил глава НАРЭ, разница не была трехкратной.

«Но она не была в три раза выше, потому что цена формировалась по тому контракту, которого у нас больше нет с 2022 года, поскольку „Газпром“ в одностороннем порядке прекратил поставки газа», — сказал Таран.

Он добавил, что сейчас Молдова закупает газ по индексированной цене.

«С тех пор „Газпром“ больше не заключал контрактов по льготным ценам. Фактически сравнивать эти два способа формирования цены и говорить, что тогда было лучше или хуже, неправильно, потому что получить доступ к тому способу сейчас уже невозможно, как и кому-либо еще», — отметил глава НАРЭ.

Таран также указал на другие расходы, которые, по его словам, необходимо учитывать при сравнении тарифов.

«Есть и системные услуги. Спыну не упомянул, что на протяжении шести лет индексировались расходы на системные услуги. Это услуги по транспортировке, распределению, а также расходы поставщика», — заявил Таран.

Глава НАРЭ добавил, что новый запрос Energocom на повышение тарифа связан с резким ростом цен на газ в последние недели.

«В августе стоимость природного газа, включенная в этот регулируемый тариф, составляла 56 долларов. Сейчас сделки заключаются по 75 евро, а на прошлой неделе цена доходила даже до 83 евро. Если добавить другие расходы на торговлю и доставку до границы, получается 85–90 евро. В запросе Energocom заложена цена 79 евро за МВт·ч с доставкой до границы. Это товар, цену на который мы не можем влиять», — сказал Таран.

Energocom просит повысить действующий тариф примерно до 26,25 лея за кубометр с учетом НДС. Это почти на шесть леев, или на 29%, больше нынешнего тарифа.

Последнее повышение вступило в силу 1 сентября. Тогда тариф вырос почти на 41%, или на 5,88 лея.