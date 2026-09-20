Глава НАРЭ: Методология позволяет пересматривать тариф на газ каждую неделю.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) обладает законным правом пересматривать тарифы на природный газ еженедельно, если колебания на международных биржах превышают установленный методологией порог в 1%.

Об этом в эфире программы «Cutia Neagră» на телеканале TV8 заявил директор НАРЭ Алексей Таран, передает rupor.md

По словам главы ведомства, действующая методология позволяет оперативно реагировать на ценовые шоки, однако регулятор старается соблюдать баланс.

«Регулируемая цена должна обеспечивать потребителям стабильность. Вот почему мы проводим такие вмешательства реже и не реагируем мгновенно на каждое движение на биржах», — пояснил Таран.

Ситуация кардинально изменится с 2027 года, когда вступят в силу поправки в Закон о природном газе. Регулятор полностью откажется от ситуативных корректировок и перейдет на жесткий график. Тарифы будут пересматриваться строго один раз в квартал в заранее утвержденные даты, исходя из текущих рыночных котировок и прогнозов до конца года. В НАРЭ рассчитывают, что это исключит спекуляции о политическом вмешательстве и затягивании тарифных корректировок.

На сегодняшний день потребители платят за один кубический метр газа 20,30 леев. Этот тариф вступил в силу после планового повышения.

Вопрос изменения тарифов остается крайне чувствительным для общества. Ранее депутат Ион Кику заявлял, что в случае сохранения неблагоприятной и волатильной конъюнктуры на международных энергетических рынках, стоимость кубического метра газа для конечных потребителей может подскочить до 26 леев.

Действующая до 2027 года система часто приводила к спорам между поставщиками (в частности, «Молдовагаз») и регулятором. Когда рыночная цена газа резко росла, а НАРЭ не спешило поднимать тариф для населения ради «сохранения стабильности», у поставщика накапливались огромные финансовые потери (так называемые тарифные отклонения), которые потребителям все равно приходилось компенсировать позже. Переход на фиксированный квартальный шаг призван решить эту проблему.