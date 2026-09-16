Гаснаш о неформальных платежах в больницах: Пациенты должны сообщать о таких случаях.

Неформальные платежи в системе здравоохранения по-прежнему остаются проблемой, признает министр здравоохранения Александру Гаснаш.

Чиновник отметил, что это сложное явление и не следует создавать впечатление, будто все врачи коррумпированы или все пациенты неофициально платят деньги, передает realitatea.md

«Это часть системы, и мы не должны оказывать косвенное давление, создавая впечатление, что все врачи коррумпированы или что пациенты неофициально платят деньги в системе», — заявил Гаснаш.

Министр считает, что власти должны разъяснять как врачам, так и пациентам, какие медицинские услуги предоставляются бесплатно и какими правами обладают пациенты.

«У нас есть единая программа, в которую включены все услуги, предоставляемые пациентам бесплатно», — пояснил чиновник.

По словам Гаснаша, одна из проблем возникает, когда у кабинета одного врача пересекаются несколько потоков пациентов — поступившие в экстренном порядке, записанные на прием и уже проходящие лечение. Такие ситуации приводят к очередям и, соответственно, создают риски возникновения неформальных платежей.

«Эти очереди неизбежно приводят к определенным рискам неформальных платежей», — отметил министр.

Гаснаш считает, что цифровизация маршрута пациента и прозрачность процесса могут снизить эти риски.

«Цифровизация маршрутов, их четкость и уменьшение влияния человеческого фактора при принятии решения о том, когда и куда проходит пациент, а также повышение прозрачности очередей помогут решить часть проблемы неформальных платежей», — заявил он.

В то же время министр призвал пациентов не соглашаться с ситуациями, когда предоставление бесплатных медицинских услуг ставится в зависимость от оплаты, и сообщать о случаях, когда у них требуют деньги. По словам чиновника, информация о таких случаях передается и обсуждается с Национальным центром по борьбе с коррупцией, а власти пытаются определить сферы системы здравоохранения, где риски наиболее высоки.

Согласно данным исследований по мониторингу влияния Национальной стратегии добропорядочности и борьбы с коррупцией (SNIA), а также профильных отчетов, ситуация с восприятием коррупции и непосредственным столкновением с ней в больницах выглядит следующим образом: 13% пациентов прямо признают, что совершали неформальные платежи — незаконно передавали деньги в связи с полученным лечением; 3% граждан заявили, что дарили подарки врачам или медицинскому персоналу, чтобы обеспечить себе надлежащее лечение; 7% населения непосредственно сталкивались с критической ситуацией — они сами или члены их семей не смогли получить необходимое лечение из-за отказа дать взятку врачу или отсутствия такой возможности.