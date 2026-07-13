Franzeluța увеличила продажи, но потеряла 57% чистой прибыли.

Крупнейший производитель хлеба в Молдове Franzeluța завершил 2025 год с ростом продаж. Однако рост расходов на издержки и оплату труда существенно сократил прибыль компании.

Согласно годовой финансовой отчетности, выручка Franzeluța от продаж выросла на 0,5% — до 721 млн леев. При этом около 85% продукции было реализовано на внутреннем рынке, передает logos-pres.md

Экспорт вырос почти на 8% по сравнению с предыдущим годом. Рост доходов не смог компенсировать увеличение производственных затрат.

Себестоимость реализованной продукции выросла на 5,4% и достигла 562,2 млн леев. Основными факторами давления стали подорожание муки, вспомогательных материалов, электроэнергии и рост расходов на персонал. Крупнейшей статьей затрат стали зарплаты и социальные выплаты — 174,4 млн леев, или более 31% всех расходов.

Отметим, что на конец 2025 года в Franzeluța работали 1190 человек. На вспомогательные материалы пришлось 142,2 млн леев, на сырье — 97,7 млн леев, а на энергоресурсы — 54,9 млн леев. На фоне роста издержек прибыль до налогообложения снизилась более чем в два раза — с 44 млн до 20,1 млн леев.

Чистая прибыль уменьшилась на 57,2%, до 16,2 млн леев против 37,7 млн леев годом ранее. Несмотря на это, Franzeluța продолжила инвестировать в обновление производства. Так, в 2025 году капитальные вложения составили 48,25 млн леев — почти в два раза больше, чем годом ранее.

Средства направлялись на реконструкцию производственных объектов и приобретение нового оборудования, включая тестоделители, машины для раскатки теста, вертикальную упаковочную линию и оборудование для производства вафельных рожков.

Инвестиционная программа позволила увеличить активы предприятия. За год их стоимость выросла с 350,8 млн до 370,8 млн леев. На конец 2025 года долгосрочные активы составляли 157,4 млн леев, оборотные — 213,4 млн леев. Компания остается в статусе госпредприятия. Контрольный пакет Franzeluța принадлежит государству: 55,24% акций находятся у Агентства публичной собственности, еще 1,36% принадлежит примэрии Кишинева. Физические лица владеют 40,4% акций компании. Franzeluța – по прежнему крупнейший игрок хлебопекарного рынка Молдовы.

Компания контролирует около 30% рынка, а ее годовой объем производства составляет около 22 тыс. тонн, или 60 тонн продукции в сутки. По данным Logos Press, в 2026 году только продажи пасхальной выпечки предприятия превысили 170 тонн.

Отметим, что на молдавском рынке хлеба основные поставки сегодня обеспечивают кишиневские предприятия «Franzeluta», «Colibri», «Paninella», «7 Spice», «Bon Appetit», а также региональные — «Бельцкий хлебокомбинат» (группа Zernoff), «Milina» (Тараклия) и «Brodetski» (Орхей). Их продукция фактически формирует предложение в сетевом ритейле страны. По данным Ассоциации хлебопроизводителей и мукомолов Молдовы, хлебопекарный сектор страны насчитывает около 300 предприятий, из которых примерно две трети — малый бизнес. Несмотря на это, рынок в значительной степени консолидирован вокруг крупных игроков.