Фонд медстрахования потратил больше, чем собрал: траты на услуги медучреждений.

Поступления увеличились на 6,7% по сравнению с прошлым годом, главным образом за счет отчислений с заработных плат граждан, передает rupor.md

По данным Национальной компании медицинского страхования (НКМС/CNAM), общая сумма накопленных средств за период с января по май 2026 года превысила 5,7 миллиарда леев. Это на 358 миллионов леев больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Основным источником пополнения бюджета ОМС остаются процентные взносы, удерживаемые из зарплат работающих граждан:

Процентные взносы: превысили 4 млрд леев (рост на 353 млн леев по сравнению с 2025 годом).

Фиксированные взносы: составили около 425 млн леев (рост на 103 млн леев).

Другие доходы (включая резидентов IT-парков): составили около 146 млн леев (рост на 23 млн леев).

Несмотря на рост поступлений, расходы медицинских фондов за отчетный период оказались значительно выше доходов и составили более 7,6 миллиарда леев.

Большая часть этих средств была направлена на оплату услуг медицинских и фармацевтических учреждений, заключивших контракты с НКМС. В частности, государственные расходы на медицинские услуги, а также на компенсируемые лекарства и медизделия выросли примерно на 750 миллионов леев по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года.