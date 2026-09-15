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logos-press.md logologos-press
15 Сентября 2026, 07:54
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ЕС выделяет более 1 млн евро на развитие IT-бизнеса в Молдове

ЕС выделяет более 1 млн евро на поддержку развития IT-бизнеса и стартапов в Молдове. Финансирование получат шесть организаций, которые будут реализовывать программы для молодых предпринимателей, IT-специалистов и стартапов.

ЕС выделяет более 1 млн евро на развитие IT-бизнеса в Молдове
ЕС выделяет более 1 млн евро на развитие IT-бизнеса в Молдове

Как сообщает представительство ЕС в Молдове, грантовую поддержку получили ATIC, Dreamups, Startup Moldova, Technovator, XY Partners и YEP! Moldova, пишет logos-pres.md

ATIC направит средства на подготовку молодых специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также на поддержку разработки прототипов.

Dreamups будет содействовать развитию стартапов на различных этапах — от формирования идеи до масштабирования и привлечения инвестиций.

Startup Moldova сосредоточится на выходе молдавских стартапов на рынок Европейского союза и их дальнейшем международном расширении.

Technovator будет поддерживать разработку инновационных технологий посредством хакатонов, микрогрантов и программ преакселерации.

XY Partners направит поддержку на развитие инноваций в сфере HealthTech и их тестирование в медицинских учреждениях.

YEP! Moldova будет заниматься подготовкой молодых людей к предпринимательской деятельности и созданию собственных IT-продуктов.

Таким образом, грантовая программа охватывает различные этапы развития технологического бизнеса — от обучения и разработки первых прототипов до выхода на международные рынки и привлечения инвестиций.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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